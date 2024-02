Caminho para o Pico da Coragem tem cachoeiras. Área de Proteção Ambiental tem vista panorâmica da Baixada Fluminense - Divulgação / Prefeitura

Publicado 15/02/2024 18:15

O Pico da Coragem, área de preservação ambiental de Japeri conhecida pelos esportistas para a prática de voos de asa delta e saltos de parapente, será o palco de uma trilha que será promovida pela Prefeitura no dia 1 de março. O passeio gratuito, aberto a todas as idades, será em comemoração ao Dia do Turismo Ecológico. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico: https://encurtador.com.br/jzFNY.

A ação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, segundo os coordenadores, o objetivo é mobilizar a sociedade em defesa da preservação do meio ambiente, promovendo lazer, conhecimento e conscientização por meio de aulas de educação ambiental, que também serão realizadas no local.

Na programação os participantes vão poder assistir palestras com membros de diversas instituições da área ambiental, ouvir informações sobre o bioma, corpos hídricos, legislação de proteção ambiental, entre outros, além de realizar um plantio de árvores que são espécies nativas da Mata Atlântica.

A trilha terá início às 8h, com ponto de encontro em frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), localizado na Rua Arruda Negreiros, s/n, em Japeri. No local , uma equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (SEMETULER) será responsável por realizar uma aula de alongamento e aquecimento para o início da atividade.

Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e uma equipe da Defesa Civil Municipal também acompanharão o percurso de aproximadamente 2km. Para o passeio, que terá de quatro a cinco horas de duração, é recomendado que o participante leve uma garrafa de água, use roupas leves e calçado fechado. Também é importante usar proteção ao sol (bonés, viseiras, óculos e protetor solar) e repelente.

O Pico da Coragem

Considerado um dos cartões postais de Japeri, o Pico da Coragem tem, aproximadamente, 520 metros de altura. O local possui rampa para a prática de voo livre, asa-delta e parapente, e é uma referência para a permanência em voo, por conta da condição térmica.

O acesso ao local é conhecido como Caminho da Coragem, uma trilha que tem cachoeiras e é usada para caminhadas por moradores e turistas.

Área de preservação ambiental, através da Lei nº 1.222/2011, de 5 de julho, o Pico da Coragem faz parte da reserva biológica do Tinguá e possui uma vista panorâmica da Baixada Fluminense. Do alto é possível ver parte da cidade de Japeri, a Serra do Vulcão, o rio Guandu e também a Reserva Biológica do Tinguá.