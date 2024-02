Certificação foi para os contemplados nos editais ‘Japeri Nas Telas’ e ‘Cultura em Ação - Divulgação/Prefeitura

Publicado 08/02/2024 17:10

Agentes culturais de Japeri contemplados pela Lei Paulo Gustavo (LPG) receberam na quarta-feira (07/02) seus certificados, etapa importante no projeto. A cerimônia, promovida pela Prefeitura, ocorreu na Biblioteca Municipal Carlos de Souza e reuniu dezenas de representantes da cultura japeriense que serão agraciados com o investimento de cerca de 900 mil reais oriundos da LPG.

Os certificados foram entregues pela prefeita Dra. Fernanda Ontiveros e pelo secretário municipal de Cultura, Jorge Braga Jr. Ao todo, 63 agentes culturais contemplados nos editais ‘Japeri Nas Telas’ e ‘Cultura em Ação’ receberam a certificação, e 10 certificados foram distribuídos aos escolhidos pelo ‘Prêmio Guandu’.

“Entregar política pública de valorização do nosso povo sempre foi uma das nossas prioridades. E a cultura é fundamental para este objetivo. Os agentes culturais de Japeri merecem esse reconhecimento e a nossa gestão permanecerá trabalhando todos os dias para fortalecer ainda mais a cultura e a arte do nosso município”, disse a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros.

“A certificação é a garantia que esses projetos passaram por uma concorrência avaliada por profissionais da área da Cultura. Além do reconhecimento através do prêmio, os editais de fomento vão garantir nos próximos meses a execução de 63 projetos que contarão com outros japerienses nas equipes de trabalho, sendo remunerados, gerando renda e fortalecendo a economia local. Além disso, a população japeriense terá acesso a esses projetos participando de oficinas culturais, exposições, eventos gratuitos ou assistindo aos filmes e produtos audiovisuais gerados através da Lei no município”, pontuou o secretário municipal de Cultura, Jorge Braga Jr.

Graças ao ‘Japeri Nas Telas’, serão produzidos sete videoclipes de artistas locais, 18 curta-metragens, 5 média-metragens, uma produção de game, três obras de diversos formatos como websérie e videodança, dois projetos de cinema itinerante nos bairros e dois apoios a cineclubes. E no Cultura em Ação, serão 11 oficinas culturais, cinco eventos locais, três projetos de circulação de espetáculos, seis de produção artística, como desfile, publicação de livros, espetáculo de dança e capoeira.

Agentes culturais comemoram

A artista Lara Miranda foi contemplada pelo edital ‘Cultura em Ação’. Para ela, o recurso será fundamental para os agentes culturais de Japeri. “Eu trabalho na área do grafite e do audiovisual. Este investimento será primordial para que muitos japerienses possam realizar seus sonhos e implantar seus projetos. É a primeira vez que vejo algo desse tipo em Japeri, então estamos muito motivados”, apontou Lara.

Já para o japeriense Alexandre Gaudêncio, a Lei Paulo Gustavo representa uma grande oportunidade para quem deseja tirar sonhos e projetos do papel. “Eu fui contemplado pelo edital ‘Japeri Nas Telas’. A minha equipe participou da linha de jogos. Nós temos uma proposta de jogo que foi iniciada em 2019. Tudo começou com um protótipo pequeno, mas acabamos estacionando o projeto pois não tínhamos o incentivo para continuar. Aproveitamos este edital para propor melhorias para esse jogo, adicionando mais fases e elementos”, explicou Alexandre.

Esdras da Silva participou da cerimônia como representante da Federação de Associações de Moradores Urbanos Rurais de Japeri. A instituição foi escolhida para o ‘Prêmio Guandu’. “Este prêmio é um reconhecimento do trabalho que desenvolvemos na cidade, principalmente na questão do patrimônio. Nós contamos um pouco sobre a história do município, como o Casarão e os camponeses da Pedra Lisa”, destacou Esdras.