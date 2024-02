A agente Karina aprovou o novo fardamento - Divulgação/Prefeitura

Publicado 07/02/2024 17:11

Agentes da Guarda Civil Municipal de Japeri ganharam novos uniformes. A entrega do kit contendo coturno, calça, gandola e boné, entre outros equipamentos, aconteceu nesta quarta-feira (07/02) na sede da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Ordem Urbana e Postura (Semustop).

Ao todo, 18 guardas receberam o fardamento, importante para a identificação e a proteção dos agentes e dos cidadãos. O uniforme foi feito em tecido mais leve, proporcionando mais conforto ao agente.

Durante a cerimônia de entrega, realizada pela prefeitura, a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros fez questão de ressaltar a dedicação dos guardas municipais, que todos dias se esforçam para trabalhar na cidade. “Dentro do nosso governo temos a limitação de orçamento, mas conseguimos auxílio transporte e alimentação. Sei que também precisamos de um novo concurso, pois o efetivo é muito pequeno na cidade. E tudo que pudermos fazer dentro do nosso orçamento, como estrutura e equipamentos iremos fazer", declarou.

"Os agentes atuam praticamente 24 horas por dia na organização do trânsito da nossa cidade. O grupo tem um trabalho incessante e atuam diretamente junto a Semustop. Eles merecem esse incentivo de equipamentos e uniformes novos para garantir boas condições de trabalho", completou o secretário municipal de Segurança, Trânsito, Transporte, Ordem Urbana e Postura, Luiz Henrique.

Valorização da guarda municipal

Segundo o coordenador da Guarda Municipal na cidade, Edson Guena Guimarães, de 37 anos, os novos uniformes irão proporcionar melhorias nas condições de trabalho. "Estou muito feliz. Agradeço todo apoio e cuidado que temos recebido desta gestão. Esses uniformes são fundamentais para o melhor desenvolvimento do nosso trabalho diariamente. Estávamos há quatro anos sem receber uniformes novos ", contou ele, que atua há 10 anos no órgão.

A agente Karina Nogueira dos Santos Silva, que está há 9 anos na função, também falou dos novos uniformes. "Me senti valorizada em estar recebendo este novo fardamento. Tivemos uma atualização do modelo, ele é muito mais leve e nos ajuda no período de muito calor", enfatizou.