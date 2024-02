Uma das alegorias representou a rampa de voo livre do município, destaque para os amantes do esporte - Lucas Alexandre / Prefeitura

Publicado 14/02/2024 16:59 | Atualizado 14/02/2024 17:11

Um desfile de carnaval que jamais será esquecido pelos moradores de Japeri: a história do município contada por uma escola de samba! Já era madrugada de quarta-feira (14/02) quando o enredo “Dos Trilhos do Passado a Um Novo Tempo: Japeri” foi apresentado pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Uva, na Intendente Magalhães. A agremiação de Nova Iguaçu disputou o título da Série Prata do Carnaval 2024 embalada por um samba que exalta as riquezas do município.



Depois de meses de ensaios e uma preparação repleta de samba e muita determinação, a Império da Uva entrou na Intendente Magalhães com lindas fantasias, muita energia e a história de Japeri na ponta da língua. O samba-enredo levou o público a mergulhar na trajetória da cidade, como a sua criação, a emancipação, os atrativos turísticos e a chegada de ‘Um novo tempo’.



A verde e branco levou para a Avenida o trem, cujo edifício histórico, além de inspirar uma das imagens do brasão municipal, já foi estampa de selos no Brasil, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município, e ousou apresentando uma asa delta e um piloto suspenso, representando um dos melhores pontos de voos livres da Baixada Fluminense, que segundo os especialistas têm as melhores térmicas para o favorecimento do esporte.



A prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros, esteve presente na Intendente Magalhães e ficou emocionada com as homenagens ao município. "Acompanhamos todo o processo que levou Japeri ao Carnaval de 2024. Ficamos extremamente orgulhosos quando a Império da Uva escolheu a nossa cidade. É um sinal de que Japeri está crescendo e ganhando cada vez mais visibilidade na Baixada Fluminense e este lindo samba-enredo é a comprovação disso. O desfile foi lindo, muitos japerienses participaram e a nossa cidade teve a sua rica história exaltada. A população de Japeri jamais esquecerá deste dia!”, comemorou a gestora.



Já para o presidente de honra da Escola de Samba Império da Uva, Hernalton Portuga, a oportunidade de celebrar a história de Japeri é motivo de grande orgulho para a agremiação. “Temos esse compromisso de enaltecer a trajetória da nossa região, e Japeri merecia esse reconhecimento! Uma cidade repleta de belezas naturais, atrativos turísticos e potencialidades, e que vem crescendo muito nos últimos anos. Estamos orgulhosos com o desfile, que é fruto de muito ensaio, dedicação e suor da nossa equipe. A parceria entre Japeri e Império da Uva foi um grande sucesso desde o primeiro dia, e hoje nós vimos que todo o nosso esforço foi coroado com um desfile histórico na avenida”, apontou.



Foliões empolgados

Quem assistiu a apresentação da agremiação carnavalesca do bairro Carmari não se arrependeu. Viu uma comunidade alegre, empolgada e que cantou o samba-enredo com muita alegria, já que a letra e a cadência da melodia favoreciam. Mauro Naval, Ali Gringo Jarb, Gylnei Bueno, Fernando de Lima, Franck Willian, J. Matias, TM, Leozinho Nunes são os autores do samba.



A japeriense Gabriele Costa não perdeu a oportunidade de comparecer na Intendente Magalhães para curtir o carnaval carioca. Ela aprovou o desfile em homenagem à cidade de Japeri. “A apresentação da Império da Uva foi uma das mais bonitas desta noite! Fiquei encantada com a desenvoltura. Porta-bandeira, mestre-sala, bateria, harmonia… tudo muito bem executado. Também adorei o enredo sobre Japeri. Todo mundo sabe que essa cidade tem uma história muito bonita e é sempre legal ver a Baixada Fluminense bem representada”, disse.



A dona de casa Monique Pinheiros também fez questão de acompanhar o desfile. Ela ficou emocionada com a sintonia entre o público e a Império da Uva. “Adorei ver o meu município sendo homenageado com um desfile tão lindo! Quem conhece Japeri sabe das nossas qualidades, e é muito bom quando mais pessoas podem ter contato com a nossa cultura e a nossa história”, pontuou.