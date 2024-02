A população contou com cadastro em programas sociais, distribuição de cestas básicas, entre outros serviços - Divulgação/Prefeitura

Publicado 12/02/2024 23:35

O “Prefeitura em Ação”, projeto da Prefeitura de Japeri, teve seu segundo dia de atuação nesta segunda-feira (12/01). O mutirão, que teve início no sábado (10) com entregas de 128 cestas básicas, cadastro em programas sociais e desobstrução de bueiros, esteve no bairro Vila Laranjal, atingido pelas chuvas da última quinta-feira. No local teve atendimento médico, aferição de pressão e de glicemia.

Os serviços foram levados também aos bairros Vila Planetária, Parque Aldeia e Grota, com varrição, roçagem em vias públicas, corte de grama, carro fumacê e desratização, que aconteceu nos ninhos e quintais dos moradores que abriram as portas para os agentes.

As ações do mutirão foram motivadas porque o município está em Estado de Emergência por conta das chuvas que caíram na cidade por dois finais de semana seguidos. Todas as secretarias que compõem o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) participaram dos trabalhos, que tiveram a coordenação da prefeita Dra. Fernanda Ontiveros. Desde que esteve na Vila Laranjal, na última sexta-feira (09/02), a chefe do executivo já havia determinado atenção especial no local. E ao voltar nesta segunda, acompanhou o trabalho das equipes que fizeram cadastro e distribuíram cestas básicas e água.

Na Vila Planetária a prefeita conversou com os moradores e falou dos projetos que têm para o bairro Chacrinha. “Estou aqui no nosso segundo dia de mutirão, como eu costumo dizer, da solidariedade e da reconstrução da nossa cidade, neste momento tão difícil que a gente passa, onde as fortes chuvas caíram sobre a Baixada Fluminense e nossa cidade. Estamos nesta força tarefa e vamos continuar trabalhando”, disse a gestora.

A prefeita, que cancelou o Carnaval e a Cruzada Evangélica por conta dos efeitos dos temporais, também esteve na Praça Wendel Coelho. O local foi higienizado por três caminhões pipas com cerca de 25 mil litros de água.

No bairro Laranjal, o morador Luiz Edvaldo da Silva, de 59 anos, recebeu a visita dos profissionais. "Quase perdi meus móveis, só não aconteceu porque coloquei uns tijolos e tirei tudo do lugar. Depois da chuva fiz até uma contenção para a água não subir", disse.

Já Veridiana Gonda, de 33 anos, nascida e criada na mesma região, teve sua casa invadida pela água. "Passei um sufoco aqui. Perdi cama, colchão e o sofá. Recebi todo o apoio da assistência social e recebi a cesta básica. Vai me ajudar muito", declarou a dona de casa.