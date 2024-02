Os profissionais aprovados devem se apresentar na E.M. Ary Schiavo com documentos e exames exigidos - Divulgação/Prefeitura

Publicado 08/02/2024 19:07 | Atualizado 08/02/2024 19:27

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas no Concurso Público nº 01/2023 de Japeri poderão ser lotados no dia 20 de fevereiro, dada a urgência do início do ano letivo. Para isso, a Prefeitura publicou na quarta-feira (07/02) uma rerratificação do edital de convocação 01/2024.

De acordo com a Prefeitura, quem se apressar na entrega dos documentos e exames médicos e cumprir todos os trâmites, passando pela perícia médica, poderá ser nomeado e lotado nas unidades escolares municipais na data prevista no edital. Seguindo o critério de classificação e após se comprometerem a tomar posse e entrar em exercício no cargo, no prazo máximo de 48 horas, posterior ao dia 20 os candidatos que se apresentarem irão ser automaticamente lotados.

Os profissionais aprovados devem se apresentar, das 8h às 15h, na E.M. Ary Schiavo, localizada na Praça Manoel Marques, 53, em frente à passarela da estação de trem de Japeri. Lá devem entregar os documentos, habilitações exigidas de seu respectivo cargo e exames médicos.

De acordo com o edital, o prazo de validade das avaliações de saúde é de três meses. Em casos específicos, a junta médica poderá solicitar exames complementares.

Exames exigidos: Hemograma completo; Glicemia de jejum, Lipidograma; TGO, TGP, Gama; GT; Uréia; Creatinina; EAS (Urina); Raios X de Tórax com Laudo (AP e Perfil); Laudo Psiquiátrico emitido por psiquiatra; RX da coluna vertebral com laudo; ECG com laudo; Videolaringoscopia (Docentes); Laudo Médico no caso de candidato com deficiência.