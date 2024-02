Trabalho contará com o apoio de todos os serviços que compõem o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) - Divulgação/Prefeitura

Publicado 09/02/2024 20:40 | Atualizado 09/02/2024 20:41

Com Estado de Emergência decretado desde 14 de janeiro, reconhecido pelo governo federal, e após o cancelamento do Carnaval, a Prefeitura de Japeri preparou um grande mutirão para limpar a cidade e atender às famílias atingidas pelas fortes chuvas que acometeram o município em dois finais de semana seguidos. O trabalho denominado “Japeri em Ação” acontecerá no sábado (10/02) e na segunda-feira (12/02). Os moradores também encontrarão apoio nas áreas de Saúde, Defesa Civil, Assistência Social e todas as demais que compõem o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC).

As ações acontecem neste sábado das 8h às 17h, no Centro de Japeri, e no bairro Virgem de Fátima, e em Engenheiro Pedreira, nos bairros Marajoara e Citrópolis.

Já na segunda-feira, no mesmo horário, o bloco da limpeza estará em Japeri, nas localidades da Chacrinha (Vila Planetária), Nova Belém (Parque Aldeia) e em Engenheiro Pedreira na Av. das Nações (Praça Wendel Coelho) e Parque Santos (Grota). Entre os serviços a serem realizados haverá limpeza de vias públicas, desobstrução de bueiros, remoção de entulhos, troca de lâmpadas, pintura de meio fio e lavagem da praça Wendel Coelho.

As famílias afetadas pelas chuvas poderão realizar cadastro nos programas sociais para receberem kit's de cestas básicas, de limpeza e orientações referentes aos benefícios Estaduais e Federais. As equipes da saúde também estarão nas ruas orientando a população.