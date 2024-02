Os profissionais irão oferecer atendimento clínico, entre outros serviços - Divulgação / Prefeitura

Publicado 20/02/2024 23:27

A Prefeitura de Japeri deu início ao calendário 2024 das Mobilizações de Saúde, programa que leva os serviços da Atenção Básica para o interior dos bairros. A primeira edição do ano irá acontecer nesta quarta-feira (21/02), das 9h às 12h, na Associação Rural do Marajoara, que fica na Rua Itália, no bairro Marajoara.

Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde irão oferecer atendimento clínico; agendamento de consultas; pesagem do Programa Bolsa Família; teste rápido HIV, Sífilis e Hepatites B e C e vacinação.

Os interessados devem comparecer levando cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência.