Oito bairros do município podem ser afetados pela falta de funcionamento da ETA - Divulgação

Publicado 15/02/2024 21:16

A empresa Águas do Rio informa que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Japeri, administrada pela CEDAE, está fora de operação devido a falha no fornecimento de energia elétrica, comprometendo o abastecimento de água no município de Japeri.

Os bairros afetados abrangem as regiões do Centro, Chacrinha, Lagoa do Sapo, Nova Belém, Proletário, Beira-Rio, Fazenda Americana e Virgem de Fátima.

Segundo a CEDAE, a concessionária de energia elétrica já foi acionada e o abastecimento será restabelecido após a normalização do serviço e a retomada do funcionamento da ETA.

A Águas do Rio orienta seus clientes comerciais e residenciais a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento, e ressalta que segue à disposição, através do 0800 195 0 195, para ligação gratuita e mensagens via WhatsApp.