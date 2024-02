Força-tarefa com equipes de diversas secretarias foi montada para a entrega das cestas básicas às famílias - Divulgação / Prefeitura

Publicado 16/02/2024 23:54

A Prefeitura de Japeri realizou nesta sexta-feira (16/02) mais uma entrega de cestas básicas às famílias que foram atingidas pelas chuvas na cidade. Desta vez foram entregues 200 unidades a moradores do bairro Pedra Lisa. No sábado (17/02) a ação continua no bairro Marajoara.

Por ter o Estado de Emergência reconhecido pelas instâncias estadual e federal após as chuvas que assolaram o município em janeiro, no início de fevereiro a Prefeitura recebeu duas mil cestas básicas para serem distribuídas exclusivamente a vítimas das chuvas na cidade. O alimento foi enviado pelo governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A entrega das cestas no bairro Pedra Lisa foi acompanhada pela prefeita Dra Fernanda Ontiveros e pelo vice-prefeito Carlos Januário. “A entrega foi direcionada para aquelas pessoas que, de alguma forma, se encontram em vulnerabilidade social ocasionada pelas chuvas. Com a integração das secretarias municipais estaremos atendendo à população que sofreu com as fortes chuvas. A entrega das cestas é uma das iniciativas emergenciais do nosso governo neste momento", explicou a prefeita.

Os moradores foram recebidos por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho para verificação do cadastro. Equipes de outras secretarias também prestaram apoio no atendimento.

A dona de casa Nathalia dos Santos Ramos, de 20 anos, era só gratidão. “Estou desempregada, só tinha em casa uma lata de óleo e um pouco de arroz. Acordei murmurando e minha mãe me chamou a atenção. Agora estou voltando para casa com minha cesta”, contou ao lado da mãe Gelza Batista dos Santos, que também conseguiu seu alimento.



Quem também recebeu os alimentos foi o aposentado Arcenio Pereira de Lavo, de 83 anos. "Perdi muita coisa na lavoura do meu sobrinho. Ele planta aipim, quiabo e jiló. Todos nós fizemos o cadastro e recebemos as cestas", explicou.

Já Tânia Maria da Fonseca Batista disse que perdeu móveis de casa e até medicamentos. "O que iria gastar com os alimentos vou gastar com meus remédios que perdi nas enchentes. Além disso, perdi uma geladeira e um fogão", afirmou.

Cada cesta básica é composta por dez quilos de arroz, três quilos de feijão, quatro pacotes de macarrão, cinco pacotes de leite, quatro latas de sardinhas, um pacote de flocos de milho, açúcar, farinha de trigo, sal e óleo de cozinha.