Obras estão avançadas. A estrutura metálica do local está quase completa - Divulgação/Prefeitura

Obras estão avançadas. A estrutura metálica do local está quase completaDivulgação/Prefeitura

Publicado 19/02/2024 13:47

O Mercado Popular de Engenheiro Pedreira já tem data para ser entregue aos ambulantes e moradores de Japeri: será em 1° de maio, Dia do Trabalhador, para marcar a importância destes profissionais que ajudam a movimentar a economia local. O camelódromo, situado próximo à praça Vereador Wendel Coelho, terá 60 boxes, banheiros (incluindo PCD), copa, e um Café do Trabalhador, unidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

O Espaço, que abrigará ambulantes previamente cadastrados pela prefeitura, foi planejado pela secretaria municipal de Urbanismo e Habitação, com apoio da secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos, e feito com recursos próprios do município. Na última sexta-feira (16/02) a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros foi vistoriar as obras, que já estão avançadas. "Este é um projeto diferenciado, com estrutura para atender os trabalhadores com muito conforto e segurança. O café do trabalhador também vai vir para cá, com toda estrutura. Vamos entregar um complexo de praças do jeito que sonhávamos para os trabalhadores, com muito conforto, acessível e arejado", explicou.

A estrutura metálica do local já está quase completa, contando com telhas sanduíche, que proporcionam isolamento térmico e melhoram a ventilação do espaço. "Estamos entregando um bom projeto para os trabalhadores que trazem renda para o nosso município, que precisam de dignidade. Foi um projeto feito com o apoio da secretaria de Obras e Serviços públicos, muito bem planejado, com banheiros, acesso a tomadas, muito arejado para atender aos lojistas e ao público", disse a secretária municipal de Urbanismo, Andreia Brito.

"Antes os trabalhadores estavam abandonados, em condições insalubres. Com este novo espaço eles vão poder trabalhar com conforto em um local estruturado, todo coberto, que vai proteger suas mercadorias. Minha palavra é gratidão. Nossa meta é atender ao cidadão japeriense da melhor forma possível ", completou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Cristiano Pingin.

De acordo com os organizadores, o novo espaço será um ponto de encontro popular para moradores e visitantes em busca de mercadorias diversas, desde roupas, hortifruti, acessórios eletrônicos e artigos de decoração em geral. Além disso, haverá uma área para mototaxistas e outra para que os empreendedores da economia solidária explorem seus produtos. Um stand da prefeitura também será montado no local com o objetivo de auxiliar a população com informações sobre seus serviços. " A principal marca do nosso governo é a humanização. Este espaço representa isto. É um local digno, onde os lojistas vão poder comercializar seus produtos de forma digna, em um lugar totalmente arejado. A inauguração será um dia de festa para entregar esse equipamento tão importante", completou o secretário de comunicação, Rogério Santana.