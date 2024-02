Gabinete de Crise pede a não obstrução das ruas para que equipes de socorro possam ter acesso à população atingida - Divulgação / Prefeitura

Publicado 22/02/2024 22:32

A Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, decretou nesta quinta-feira (22/02), Estado de Calamidade Pública em função do forte temporal que atingiu a cidade. O decreto foi publicado em edição extraordinária. A cidade teve um índice pluviométrico de mais de 155 milímetros em 96h.

Fernanda Ontiveros se reuniu com o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) e com o legislativo municipal para tratar das ações a serem tomadas na cidade. Com o decreto, todos os órgãos municipais estão convocados para agirem em apoio à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

“Nossa cidade já havia decretado Estado de Emergência no dia 14 de Janeiro. Desde então vinha atuando nos principais bairros atingidos naquela ocasião. Com o atual cenário fez-se necessário outra tomada de decisão”, disse a prefeita.

Com as chuvas da noite de quarta-feira o município registrou duas mortes devido a deslizamentos, uma no bairro da Chacrinha e outra na localidade conhecida como Favelinha.

A cidade registrou 22 desabrigados e 67 desalojados. Foram abertos sete novos pontos de apoio nas escolas municipais, sendo duas em Japeri, a Aristides Arruda e a Darcílio Ayres; e seis em Engenheiro Pedreira, as unidades Pedra Lisa, Santa Terezinha, Bernardino de Melo, Duque de Caxias, Pastor Tasso, além da Escola Etiene, que já acolhe famílias desabrigadas pelas chuvas de janeiro. Nestes locais, as equipes disponibilizaram água potável, alimentos, roupas, cobertores, kits de higiene, atendimento médico e social, entre outros serviços.

O Gabinete de Crise pede a população que não realize a obstrução das ruas, para que as equipes de socorro possam ter acesso à população atingida. As máquinas de desobstrução, vacol, tratores, pás e carros pipa, já estão operando nas localidades Beira Rio, RJ 125, Santa Amélia, Ary Schiavo e São Pedro. Foram 155,8mm de chuvas nas últimas 24 horas que afetaram 17 bairros em toda a cidade.

As equipes permanecem em atuação por toda a cidade e com monitoramento das áreas mapeadas devido ao alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden- RJ), de que a cidade de Japeri permanece com previsão de chuvas e alto risco de deslizamentos.