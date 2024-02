Mais de 200 novos professores já foram lotados nas unidades - Divulgação / Prefeitura

Mais de 200 novos professores já foram lotados nas unidadesDivulgação / Prefeitura

Publicado 26/02/2024 23:15

As aulas nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Japeri retomaram nesta segunda-feira (26), exceto no Ciep 401 -Lucimar de Souza Santo- em reforma- e na E.M. Professora Etiene de Souza, que está servindo de abrigo por conta das chuvas que causaram transtornos na cidade.

Novos professores estão chegando para compor as turmas. Mais de 200 deles já foram lotados e a Secretaria Municipal de Educação está agilizando a posse dos que já finalizaram a entrega dos documentos.

No Ciep 401- Lucimar de Souza Santo, cujas obras atrasaram por conta das chuvas, a direção já programou reuniões com os pais para mostrar o andamento da reforma da unidade escolar, que terá elevadores para alunos com necessidades especiais.

Os alunos da Escola Municipal João XXIII, localizada na Praça Manoel Marques, Japeri, retornaram para o lugar de origem. A unidade passou por reforma e ampliação,

O aluno do 7º ano Vinicius Fernandes, 14 anos, ficou feliz pelo retorno às aulas no novo prédio. "Estou muito feliz por rever meus amigos e aproveitar mais um ano letivo na escola nova", completou o jovem.