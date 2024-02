Município recebeu 2517 doses. A partir de segunda-feira a vacina estará disponível em todas as unidades de saúde - Divulgação/Prefeitura

Publicado 23/02/2024 22:54

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Japeri deu início, na tarde desta sexta-feira (23/02), à imunização contra a Dengue para crianças de 10 a 11 anos. O Centro Municipal de Especialidades (Cemes), em Engenheiro Pedreira, foi o primeiro local. A partir de segunda-feira (26/02) a vacina passa a ser disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde. As crianças devem estar acompanhadas do responsável e apresentar cartão de vacina, CPF e cartão do SUS.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) distribuiu a primeira remessa de imunizantes para 12 municípios. Em Japeri os insumos foram entregues nesta manhã pela equipe da Central Geral de Armazenamento da Saúde do Rio de Janeiro (CGAS-RJ). “Foi com grande alegria que recebemos na quinta-feira a informação do governo do Estado sobre a chegada das vacinas. Prontamente nossa equipe de imunização realizou a programação de distribuição das 2517 doses e a disponibilização, nesta sexta-feira à tarde, para o público-alvo. É mais uma vitória da nossa luta contra a Dengue”, disse o subsecretário de Vigilância em Saúde, Amaro Neto.

De acordo com informações da Prefeitura de Japeri, a gestão municipal vem realizando desde dezembro de 2023 a Campanha 'Japeri contra a Dengue'. Aqui o mosquito não se cria!’. A cidade está com 83 casos confirmados neste mês de fevereiro e intensificou as ações do carro fumacê, cobertura com Agentes de Combate às Endemias por conscientização e Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LirAa).