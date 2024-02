Além do recolhimento de diversos detritos, um caminhão pipa fez a lavagem do local - Divulgação / Prefeitura

Publicado 27/02/2024 23:59

Um grande mutirão começou nesta terça-feira (27) em quatro bairros de Japeri para retirada de detritos que se acumularam após os temporais que atingiram a cidade. O programa Prefeitura em Ação, formado por diversas secretarias, aconteceu nos bairros Chacrinha, Laranjal, Cancela e Beira Rio. Na Praça Leni Ferreira, um caminhão pipa com cerca de 40 litros de água fez a lavagem do local.

“O Programa ‘Prefeitura em Ação' atua em inúmeras frentes de trabalho. A minha determinação, por meio do Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC), é que o trabalho seja realizado em todos os pontos afetados. O GMGC é formado por todas as secretarias municipais. Além disso, a coleta domiciliar de resíduos continua regularmente em todos os bairros, e a Secretaria de Assistência e Trabalho está cadastrando para os programas sociais, com entregas de colchões, de cestas básicas e kits de limpeza”, explicou a prefeita Fernanda Ontiveros.

As fortes chuvas que caíram em Japeri na última quarta-feira (20) provocaram inundações e alagamentos. A aposentada Solange Marta de Paula, de 63 anos, que mora no bairro da Chacrinha, teve sua casa invadida pela água. " Entrou água em todos os cômodos da casa. Perdi muita coisa, só de colchão foram três perdidos. Também perdi documentos, roupas, secador de cabelo, ferro, liquidificador, freezer e sofá ", declarou.

Já a dona de casa, Vandira Vieira, de 58 anos, que mora na Estrada Ary Schiavo, passou uma noite de terror quando viu seu terraço todo cheio de barro. " Três caminhões de barro já foram retirados do meu terraço e ainda tem mais dois. Foi uma noite de terror, acordei com o barulho. Perdi a caixa d'água, móveis como sofá, cama e guarda roupa, disse.