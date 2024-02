A equipe se reuniu no Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis - Divulgação / Prefeitura

A equipe se reuniu no Centro Integrado de Monitoramento e Operação de PetrópolisDivulgação / Prefeitura

Publicado 27/02/2024 23:21

A Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, e uma comitiva formada por secretários e servidores municipais estiveram na segunda-feira (26/02) no Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis (CIMOP), para uma reunião com o prefeito, Rubens Bomtempo. A cidade serrana apresentou seu plano de intervenção implementado após uma das maiores chuvas da história da cidade, em 2022.

A cidade de Japeri vive desde o dia (13/01), os efeitos da chuva que atingiu o município e causou estragos inicialmente em quatro bairros. As ações de recuperação do estado de Emergência ainda estavam em andamento, quando a chegada do mês de fevereiro trouxe enchentes e alagamentos e aumentou para 17 os bairros atingidos, o que alcançou cerca de 40 mil pessoas.

De acordo com Bomtempo, a experiência da cidade de Petrópolis serviria para que Japeri economize tempo e esforços na busca por soluções. “Somos solidários à cidade de Japeri porque sabemos a dor dessa reconstrução. Agora é hora de definir prioridades, e essa prioridade está nas pessoas que perderam suas casas. Não é fácil, mas é preciso agir com hierarquia de urgências”, disse o gestor.

A Prefeita, Dra Fernanda Ontiveros agradeceu a solidariedade que a Prefeitura e a Defesa Civil de Petrópolis vêm dedicando na orientação das ações, aperfeiçoamento do Plano de Ação do Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) e encaminhamento de solicitações de recursos para apoio estadual e federal. “Eu começo com a palavra gratidão. Embora estejamos diante da maior chuva da história da nossa cidade, de termos perdido não somente objetos, mas, também vidas, e vidas são irreparáveis, a solidariedade foi a presença marcante para acolher, resguardar e guiar as nossas ações de apoio às mais de 40 mil pessoas atingidas pelas chuvas em Japeri”, disse a gestora.

De acordo com a prefeita Fernanda Ontiveros, desde as chuvas de janeiro, o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) deu início ao Plano de Ação e as secretarias municipais tomaram as providências para desobstrução e limpeza de ruas, rios e bueiros; contenção de encostas, interdição de casas e liberação de vias, abertura de pontos de apoio e abrigo, extensão de horário de funcionamento dos equipamentos da assistência social, doação de cestas de alimentos, kits de higiene e limpeza; vacinação, ações de controle de dengue e leptospirose, consultas médicas e de enfermagem.

“Passos importantes foram dados no caminho da reconstrução da nossa cidade desde as chuvas de (13/01), já são 44 dias desde a primeira chuva e não vamos esmorecer. Recebemos o apoio dos governos estadual e federal, empenhamos todo o nosso corpo funcional e recursos, mas entendemos que precisamos de ajuda de quem já conhece essas tragédias e conseguiu levar a cidade a pensar de forma preventiva, por isso hoje vejo como importante essa nossa visita de instrução e aprendizado. Vamos reconstruir e criar a cultura de pertencimento com prevenção, protocolos e uma logística de cuidado com a nossa população”, finalizou a prefeita.