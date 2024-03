Ação teve momentos lúdicos para melhor interação e aprendizado dos pequenos - Divulgação / Prefeitura

Publicado 06/03/2024 00:52

Com o objetivo de ensinar às crianças os principais cuidados com os dentes de leite e permanentes, a equipe da Subsecretaria de Atenção à Saúde da Prefeitura de Japeri realizou, no Centro de Reabilitação Infantil (Cri), a ação ‘Cuidado com os Dentinhos”. O programa aconteceu na segunda-feira (04/03), quando cerca de 60 crianças receberam orientações sobre escovação, kits de higiene e aplicação de flúor.

De acordo com a subsecretária de Atenção Básica, Tatiana Soares, a ação foi importante porque as famílias ficam envolvidas com o tratamento da reabilitação, que acabam por não atender outras necessidades das crianças. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo dos nossos usuários, oferecendo a cada dia não somente o atendimento humanizado, mas o acolhimento diante das necessidades dos assistidos. Aqui é o melhor lugar para termos esse momento de contato deles com os profissionais da odontologia. Estamos com toda a equipe no suporte para que não se assustem e fiquem com um belo sorriso”, disse Tatiana.

A coordenadora da odontologia, Maíra Félix, destacou que a maioria das crianças coopera quando a relação profissional-paciente cria um vínculo de confiança. “A resistência se dá pela ansiedade, idade ou alguma irritabilidade ou dor, mas, no geral, conseguimos atender bem. Aqui no Cri, depois de hoje, quando verem um cirurgião-dentista não vão associar a um médico ou à injeção”, relatou.

A ação teve momentos lúdicos para melhor interação e aprendizado dos pequenos, com música, ambientação e cenário com figuras que lembravam personagens de filmes infantis, como o peixe-palhaço do filme Procurando Nemo, que chegou a ficar preso num aquário do consultório de um dentista. Profissionais se fantasiaram de dentes para descontrair a criançada durante as orientações.

Quando a pequena Angelina Vitória, de 7 anos, chegou para o seu atendimento semanal, já entrou brincando. “Eu achei que era um bloquinho de carnaval, mas os tios estão ensinando a cuidar dos dentes. Agora vou ter um sorriso mais bonito”, disse Angelina.