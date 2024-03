Em Japeri serão 20 vagas para o curso de Operador de Computador - Felipe Correa / Faetec

Em Japeri serão 20 vagas para o curso de Operador de ComputadorFelipe Correa / Faetec

Publicado 04/03/2024 20:46

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) em Japeri está com inscrições abertas para 20 vagas para o curso de Operador de Computador. O curso de qualificação profissional é exclusivo para mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. A oferta acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. O prazo para matrícula vai até 15 de março.

“Vamos abrir as inscrições para a segunda rodada de matrículas em unidades da Faetec de 13 municípios do estado. A capacitação profissional aumenta as chances da mulher conseguir um emprego, conquistar autonomia financeira e retomar o comando da sua vida”, diz a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar.

Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos que se encontrem em vulnerabilidade e risco social, sejam vítimas de violência e moradoras de locais com infraestrutura deficitária. As moradoras de Japeri devem procurar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que fica na avenida Vereador Francisco Costa Filho, s/nº, São João, Engenheiro Pedreira, que fará o encaminhamento para a unidade da Faetec.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, a abertura de vagas destinadas a mulheres é mais uma ação da Faetec em comprometimento com o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do cidadão.

“Nós da Faetec, junto à Secretaria da Mulher, mais uma vez trazemos essas vagas na intenção de criar oportunidades para mulheres que precisam de apoio, por meio do estudo, para transformar suas vidas para melhor”, declarou Caroline.

Para realizar a matrícula basta levar à unidade da Faetec: RG; CPF; certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência; comprovante de escolaridade; e a ficha de matrícula entregue pelo CEAM ou CIAM. A previsão é de que as aulas tenham início em 18 de março.

Serviço:

Operador de Computador – 20 vagas - FAETEC Japeri

Local de inscrição: CRAM Japeri

Av. Vereador Francisco Costa Filho, s/nº, São João, Engenheiro Pedreira

E-mail:centrodereferenciamulherjaperi@gmail.com

Telefone: (21) 977021487