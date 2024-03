Beatriz Xavier fará exposição individual com 18 telas de pintura em tinta acrílica - Divulgação

Beatriz Xavier fará exposição individual com 18 telas de pintura em tinta acrílicaDivulgação

Publicado 06/03/2024 20:33 | Atualizado 06/03/2024 23:03

“Através dos Meus Olhos”. Este é o tema da exposição de pintura em tinta acrílica sobre tela da jovem artista japeriense Beatriz Xavier, que traduz a visão de sua vida e seus sonhos em 18 telas, fazendo um convite à reflexão. A artista fará uma exposição individual durante o evento Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que será promovido pela Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta-feira (07/03) no auditório Bio-Manguinhos.



Beatriz Xavier recebeu o convite para fazer a exposição depois que participou do projeto Mulheres e Meninas na Ciência em 2023. “Estou extremamente animada porque já estou neste projeto desde o ano passado e sei que vai ser um dia muito bonito, pois este projeto em si já é muito lindo. Em todas as minhas exposições tive sentimentos e emoções diferentes, por isso estou com expectativas altíssimas com este novo evento. Eu soube de outro artista que poderia expor lá, e aí já despertou a vontade. Falei com a minha mãe que iria orar por isso, pois é um lugar incrível. Depois de um tempo veio esta oportunidade, então é a realização de uma meta e de um sonho”, explicou a artista.



Apesar de ter apenas 18 anos, e estar no primeiro período de Licenciatura em Belas Artes na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), não é a primeira vez que Beatriz Xavier participa de exposições. A jovem artista já fez a exposição individual “Através dos Meus Olhos” em Japeri, no Centro Cultural Deputado Luís Eduardo Maron de Magalhães, de novembro de 2023 a janeiro deste ano, e participou de duas exposições coletivas, uma de julho a agosto de 2023 durante as comemorações de 32 anos de aniversário de Japeri, e outra em setembro de 2023 no 74º aniversário da Escola Superior de Guerra.



"É muito importante ver um jovem talento de Japeri, que veio da escola pública, ser valorizado em um ambiente tão importante como a Fiocruz. Japeri é um celeiro de artistas, e é um grande orgulho para nós ver que Beatriz está levando sua arte para outros lugares, uma jovem com uma potência enorme e que carrega o nome do município. Esta oportunidade é uma demonstração de descentralização para mostrar os talentos que a Baixada Fluminense tem, além de destacar o empoderamento feminino nesta semana da mulher”, completou a subsecretária de Cultura de Japeri, Daniella Beliago.



A mãe de Beatriz Xavier, Tatiana, fez questão de contar a história da filha no descobrimento da veia artística, e falou do orgulho com a nova exposição. “Milha filha foi aluna do Ciep 207 Gilson Amado, e lá ela participou do projeto Multi Arte com a professora Peter Jean Cohen, que a ensinou tudo sobre pintura e a incentivou. Foi ela quem apresentou o mundo da arte a estes alunos. Beatriz sempre teve um olhar aguçado para ver a beleza no simples, e lá tomou gosto pela arte. Em 2018 minha filha teve uma pneumonia de causa não explicada e quase morreu, e no projeto da Fiocruz ela tanto falou da falta de uma vacina, quanto teve a oportunidade de apresentar a sua arte durante os três dias de imersão no projeto. Eu e o pai dela, Luiz Cláudio, estamos muito orgulhosos, e amanhã vamos estar na primeira fileira, é claro”, contou Tatiana.



Mulheres e Meninas na Ciência



O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro, foi instituído em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas, e passou a integrar o calendário de eventos da Fundação Oswaldo Cruz em 2019. Sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres, o evento acontece em diversos países, com atividades que visam dar visibilidade ao papel e às contribuições fundamentais das mulheres nas áreas de pesquisa científica e tecnológica.



A Fiocruz promove o evento em comprometimento com a promoção da equidade de gênero na Ciência, em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos na Agenda 2030.



O evento deste ano será realizado das 8h30 às 16h. Além da exposição de pintura de Beatriz Xavier, a programação contará com roda de conversa, mostra de vídeo, atividades interativas, visitas à fábrica de vacina e ao castelo Mourisco, sede histórica da Fiocruz, além de apresentação do Ballet Manguinhos.

O auditório Bio-Manguinhos fica na Avenida Brasil, 4365, no Centro Administrativo Vinicius Fonsec, em Manguinhos.