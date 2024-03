Os cartões foram entregues durante reunião da equipe da prefeitura com representantes do Banco do Brasil - Divulgação / Prefeitura

Publicado 08/03/2024 20:35

A Prefeitura de Japeri recebeu nesta sexta-feira (08/02) os Cartões de Pagamento Defesa Civil, nos valores de R$ 650 mil e R$ 409 mil. A cidade ficou apta a receber o benefício após ter o estado de emergência e calamidade pública reconhecidos pelos governos federal e estadual. Os cartões são provenientes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração.

Os recursos irão permitir ao município socorrer as vítimas das chuvas que aconteceram em janeiro e fevereiro deste ano, e que deixaram pessoas desabrigadas ou desalojadas. “Esta é uma ajuda muito importante, uma vez que sozinho o município não teria condições de arcar com os custos destas tragédias provocadas pela natureza. Só o governo do presidente Lula, que tem um olhar voltado para os que mais necessitam, pode realmente nos ajudar neste momento de extrema dificuldade”, disse a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros.

Os cartões foram entregues durante reunião da prefeita com o gerente geral do Setor Público do Banco do Brasil, Whélen Leite, além do gerente de Relacionamento do Município de Japeri, Gilmar Lemos, e seu assistente Sidney Almeida.

De acordo com a equipe da prefeitura, o benefício será utilizado na compra de colchões, água, kits de limpeza, cestas básicas e Equipamentos de Proteção Individual para uso das equipes da Defesa Civil durante episódios de desastres naturais na cidade.

“Os cartões da Defesa Civil Nacional vêm contribuir com todas ações que o município já vem trabalhando em nossa cidade e, desta forma, o nosso trabalho continua avançando”, destacou a secretária Municipal de Assistência Social, Ana Paula Pereira.

“Nossos técnicos trabalharam e continuam fornecendo as informações necessárias ao Formulário de Informações do Desastre (FIDE), para não atrasar nenhum recurso que beneficie a população”, completou o secretário municipal de Defesa Civil, Ziel Pavani.