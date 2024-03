Linha emergencial será operada pela Viação Progresso e terá tarifa única de R$ 23,00 - Divulgação

Linha emergencial será operada pela Viação Progresso e terá tarifa única de R$ 23,00Divulgação

Publicado 08/03/2024 17:03

Por conta da interdição, por tempo indeterminado, de trecho da RJ-127 devido a quedas de barreiras provocadas pelas fortes chuvas que atingiram a região, muitos passageiros ficaram prejudicados. Para resolver o problema, o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) instituiu, em caráter emergencial, a ligação Engenheiro Paulo de Frontin/Japeri (Via Morro Azul e Arcadia). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na quinta-feira (07/03).

O itinerário visa atender outras localidades. A linha MP72 Morro Azul/Paracambi é uma das que estão impossibilitadas de circular devido aos deslizamentos ocorridos na estrada. O itinerário permitia que os moradores tivessem acesso a Japeri, onde circulam mais linhas de ônibus, além dos trens, que permitem ligação com a Região Metropolitana.

A linha emergencial Engenheiro Paulo de Frontin/Japeri (Via Morro Azul e Arcadia) será operada pela Viação Progresso e terá a tarifa única de R$ 23,00. De segunda a sexta-feira as saídas de Japeri ocorrerão às 5h30 e às 20h. E às 7h30 e às 19h aos sábados, domingos e feriados. Já as saídas de Paulo de Frontin serão às 3h e às 18h de segunda a sexta. Aos sábados, domingos e feriados às 5h30 e às 17h.

Itinerário de ida (sentido Japeri): Ponto inicial - Rua Arlindo Nunes (RJ-129) / Av. Roger Malhardes (RJ-121) / Rodovia Ary Schiavo (RJ-125) / Rua Chiquita dos Reis / Rua Rosária Loureiro / Estrada Miguel Pereira / Rua Coronel Emídio Lemos / Rua Cirene Moraes Costa / Rua Dona Maria do Carmo / Ponto final - Rua Cheik Rejane (Japeri), junto à estação ferroviária de Japeri.

Volta (sentido Paulo de Frontin): Ponto inicial - Rua Cheik Rejane / Estrada Miguel Pereira / Av. Leny Ferreira / Estrada Miguel Pereira / RJ-125 / RJ-121 / Av. Roger Malhardes / RJ-129 / Rua Arlindo Nunes / Ponto final - Rua João Batista Ferrini.