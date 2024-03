Ação contou com atendimentos em Clínica Médica, Geriatria, Endocrinologia e avaliação odontológica - Lucas Alexandre / Prefeitura

Publicado 09/03/2024 21:41

Moradores de Japeri que não têm tempo de ir a consultas e exames no meio da semana tiveram uma oportunidade neste sábado (09/03) no programa “Sábado com Mais Saúde”. No Centro Municipal de Especialidades (CEMES) de Engenheiro Pedreira a população contou com vacinação, atendimento em Clínica Médica, Geriatria e Endocrinologia, incluindo consultas, verificação de pressão arterial, de glicemia, além de avaliação odontológica. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

A subsecretária de Atenção à Saúde,Tatiana Soares, explicou que o objetivo do programa é oferecer consultas com médicos especialistas aos sábados, visando atender à população que trabalha durante a semana. Ela também detalhou os próximos passos do programa, que incluirão a ampliação dos serviços oferecidos e a promoção de uma maior conscientização sobre os benefícios do acesso à saúde nos fins de semana. “Esse é o primeiro evento, mas vamos fazer também no Centro de Japeri para contemplar todos aqueles que não conseguem se consultar durante a semana. E também teremos outra ação dessa magnitude em maio”, pontuou Tatiana.

Foram realizados 52 ecocardiogramas, 47 consultas na especialidade de Clínica Médica, seis eletrocardiogramas, e mais de 160 agendamentos de consultas. A paciente Ecleir Vieira, 60 anos, elogiou a realização do programa e salientou sobre a agilidade na execução dos atendimentos. “Fui muito bem atendida. Fiz o exame ecodoppler de carótidas e recebi o resultado em 15 minutos. Isso é muito bom. Esse exame é muito caro. Eu não teria como pagar no particular”, explicou Ecleir.

Além disso foi realizada uma campanha de combate à Dengue dentro da Cemes e no entorno, com visitas a 157 residências, 60 comércios e 90 terrenos baldios. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde, realizou uma atividade de prevenção à dengue, com interação com as crianças, distribuição de hipoclorito, entrega de material informativo e recebimento de denúncias sobre locais com possíveis focos do mosquito da dengue.

Os moradores também tiveram Acesso ao Complexo Municipal de Regulação para inclusão e agendamento de consultas médicas e de enfermagem, além de realizarem diversos exames e avaliações, como ecocardiograma, raio-x, Doppler de carótidas e vertebrais, avaliação de fisioterapia e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites no programa de IST.

Programa Fila Zero

Atualmente em Japeri a população conta com o Programa Fila Zero, que tem como objetivo zerar a fila de espera para exames, principalmente os de alta complexidade. Os munícipes que procuram a Regulação têm acesso a marcação direta de todos os exames, incluindo os de alta complexidade. Além disso, há a realização de cirurgias como: vasectomia, períneo, laqueadura, histerectomia, vesícula, hérnia e mioma.

Ao todo já foram realizadas mais de 700 cirurgias, entre eletivas e de catarata. Letícia Motta, coordenadora geral do Setor de Marcação de Exames do Complexo Municipal de Regulação, convocou a população a cuidar de sua saúde e a buscar assistência para agendar exames através do complexo. “Se você está precisando de atendimento, se tem uma cirurgia para realizar, exames para executar, não fique com seu pedido retido em casa. A esperança voltou. Aqui temos pessoas comprometidas em fazer o melhor serviço para vocês”, expressou Letícia.

Sábado com Mais Saúde

A próxima edição do programa “Sábado com Mais Saúde” está prevista para ser realizada em 23 de março, das 8h às 13h, no Cemes de Japeri, que fica na avenida Dr. Arruda Negreiros, 48, centro de Japeri. Estão previstos atendimentos em aplicação de vacinas (inclusive as da Dengue), agendamentos de consultas, regulação, avaliação de Fisioterapia, consulta com Clínico Geral, Dentista, exames de ECG, raio X, Triagem PA E HGT, teste rápido IST e orientações para combate à Dengue.