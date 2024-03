Funcionários já estão na coleta para alimentar o sistema e garantir a celeridade do processo de identificação das famílias - Divulgação / Prefeitura

Funcionários já estão na coleta para alimentar o sistema e garantir a celeridade do processo de identificação das famíliasDivulgação / Prefeitura

Publicado 15/03/2024 00:15

A prefeitura de Japeri recebeu a doação de 30 notebooks da Provedoria de Fundações do Ministério Público. Nesta quinta-feira (14/03) os técnicos da Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais (Semasciti) iniciaram a configuração dos programas necessários aos cadastros de pessoas atingidas pelas chuvas.

Os equipamentos foram entregues na tarde de quarta-feira (13/03) à prefeita Fernanda de Ontiveros. O projeto, que tem parceria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), iniciou há dois anos, após a tragédia ocorrida em Petrópolis. O objetivo é identificar entidades públicas ou privadas no estado do Rio que precisem de apoio.

As instituições entenderam a necessidade de ajudar a recompor a infraestrutura tecnológica de Japeri depois do decreto de calamidade pública, visando promover atividades de inclusão digital que possam beneficiar os moradores atingidos pelas chuvas.

Com a chegada dos computadores portáteis, 12 secretarias disponibilizaram funcionários para contribuir na coleta de apontamentos para alimentar o sistema, garantindo a celeridade do processo de identificação das famílias e bairros mais afetados pela chuva.

De acordo com os técnicos da prefeitura, assim será possível realizar, de forma mais aprimorada, o cadastramento dos moradores em programas sociais e benefícios, incluindo o do saque do Fundo de Garantia do por Tempo de Serviço (FGTS), por conta da calamidade pública.

“Esses computadores vão fornecer mais recursos para a Assistência Social e facilitar nosso trabalho, tornando mais fácil o acesso ao cadastro unipessoal, tanto para atualização quanto para inserção de dados de novos cadastrados. Antes os dados eram coletados manualmente, levando a morosidade do processo”, explicou a Secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho, Ana Paula Soares.

De acordo com Ana Paula, desde janeiro já foram cadastradas 8.000 famílias, totalizando 32 mil munícipes. “Com o uso dos computadores será possível otimizar o tempo de atendimento. Além disso, haverá controle dos dados e facilidade de comparar os números da assistência com os da Defesa Civil, que ajudará no estabelecimento das metas a serem seguidas”, concluiu.