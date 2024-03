Nos próximos dias o carro fumacê circulará pelos bairros Laranjal, São Sebastião e Delamare - Divulgação / Prefeitura

Publicado 21/03/2024 00:03

O município de Japeri contabilizou, até agora, 342 notificações de casos suspeitos de Dengue, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. Destes, 112 foram confirmadas com a doença. Para evitar o avanço, a Prefeitura de Japeri vem intensificando as ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Além disso, está imunizando crianças na faixa etária de 10 a 14 anos em todas as unidades de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até esta quarta-feira (20/03) foram administradas 325 doses de vacinas contra a dengue. O calendário de vacinação está seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Quem estiver dentro do público alvo pode procurar uma das Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h.

Os moradores também podem se vacinar durante as ações do programa Mobilizações da Saúde, que acontecem nos bairros com atendimento sempre das 9h às 12h. Nesta quinta (21) serão contemplados os bairros Citrópolis, Jardim Esperança e Belo Horizonte. Na sexta-feira (22) será a vez dos bairros Guandu e Alecrim.



Ações contra o mosquito

De acordo com a prefeitura, 80 agentes de combate a endemias trabalham diariamente realizando vistorias em residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para identificar focos endêmicos.

De casa em casa, os agentes de endemia realizam inspeção cuidadosa em caixas d’água, calhas e telhados, aplicam larvicidas, inseticidas e oferecem orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas.

Como medida complementar, a Prefeitura está utilizando o carro fumacê para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O veículo atua das 6h às 9h, seguindo um cronograma específico de áreas a serem cobertas. Nesta quinta-feira (21) o fumacê estará nos bairros Laranjal, na sexta-feira( 22) no bairro São Sebastião, e no sábado( 23) no bairro Delamare.

Para os moradores denunciarem focos de dengue e registrarem reclamações, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o Disque Dengue no número 21 99889-8984.