Horário especial será das 8h às 20h nos dias 25, 26, 27 e 28. E no dia 27 acontecerá o dia D com diversos atendimentos

Publicado 21/03/2024 19:11 | Atualizado 21/03/2024 19:12

Em atenção à campanha Março Lilás, mês da conscientização e combate ao câncer de colo de útero, a Secretaria Municipal de Saúde de Japeri está preparando uma série de ações para a próxima semana. Nos dias 25 a 28/03 a Casa da Mulher funcionará em horário especial, das 8h às 20h, para coleta de exame preventivo e orientações de cuidados à saúde. O atendimento é para mulheres de 25 a 64 anos.

E na próxima quarta-feira (27/03) acontecerá o Dia D do Março Lilás, quando serão reunidos todos os serviços da Casa da Mulher de Japeri em um só dia. A ação, que acontecerá das 8h às 17h, terá palestra sobre a importância dos cuidados preventivos, ultrassonografia transvaginal (30 vagas por ordem de chegada), planejamento familiar, colocação e retirada de DIU (30 vagas por ordem de chegada), exame preventivo, cauterização simples, nutricionista, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, e vacinação HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

A Casa da Mulher de Japeri fica na Avenida Leni Ferreira, no Centro de Japeri.

Para todos

No próximo sábado (23/03) acontecerá mais uma edição do programa Sábado com Mais Saúde, promovido pela secretaria de Saúde da Prefeitura de Japeri. Desta vez a ação acontecerá das 8h às 13h no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), que fica na avenida Dr. Arruda Negreiros, 48, centro de Japeri. Estão previstos atendimentos em aplicação de vacinas (inclusive as da Dengue), agendamentos de consultas, regulação, avaliação de Fisioterapia, consulta com Clínico Geral, Dentista, exames de ECG, raio X, Triagem PA E HGT, teste rápido IST e orientações para combate à Dengue.