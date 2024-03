Curso irá oferecer aulas de games e inglês para 320 jovens com idades a partir de 16 anos - Divulgação / Prefeitura

Publicado 26/03/2024 13:42

O município de Japeri pode ganhar a primeira escola gamer gratuita do país. A iniciativa é fruto de parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES), com a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (FERJEE). A inauguração do Projeto Social de Esportes Eletrônicos vai acontecer no sábado (30/03), às 10h, na sede da SEMADES, na estrada Ary Schiavo, 992, bairro Vila Santa Amélia, mas as inscrições já estão abertas.

Serão 320 vagas para jovens com idades a partir de 16 anos. Além de aulas de games, o Projeto Social de Esportes Eletrônicos também vai oferecer curso de inglês. Os interessados podem se inscrever pelo site da FERJEE , pelo link do projeto GameCraft , ou ainda pessoalmente na sede da SEMADES. As aulas começam em 22 de abril.

O Presidente da FERJEE, Cadu Albuquerque, disse estar ansioso para iniciar o projeto piloto em Japeri. “Estamos focados em oferecer acessibilidade aos jovens da Baixada Fluminense. Difundir os games e formar atletas junto com a Imperial Academy, uma das maiores organizações de eSports do país ”, contou.

“O curso é maravilhoso. Nossos jovens vão aprender tudo sobre games e ainda terão palestras sobre sustentabilidade. Estamos muito empolgados com os benefícios que o curso trará para a juventude de Japeri. Temos a Light e o governo do Estado entre os apoiadores, e buscamos parceria com as escolas de segundo segmento para divulgar o curso”, explicou a secretária da SEMADES, Meire Lucy.

De acordo com o Diretor de Projetos da FERJEE, Ewerton Panda, o mercado de games movimenta R$ 200 bilhões em todo o mundo, e o Brasil é o 5° maior neste mercado, gerando muitas oportunidades em novas profissões. “Os cursos oferecidos nesta parceria terão um viés transversal voltado à educação ambiental e à sustentabilidade, e vão auxiliar os jovens a entenderem melhor o mundo dos jogos, e com responsabilidade”, destacou.