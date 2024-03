Na comunidade do "Piu Piu" em Japeri os policiais apreenderam uma pistola 9mm, um carregador, munições, um rádio transmissor e farto material entorpecente - Divulgação / 24º BPM

Na comunidade do "Piu Piu" em Japeri os policiais apreenderam uma pistola 9mm, um carregador, munições, um rádio transmissor e farto material entorpecenteDivulgação / 24º BPM

Publicado 26/03/2024 15:55

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar realizaram na manhã desta terça-feira (26/03) operações simultâneas em bairros dos cinco municípios de sua atuação (Queimados, Japeri, Seropédica, Paracambi e Itaguaí), com o objetivo de reprimir a atuação do crime organizado. Em Japeri, no Parque Mucajá, dois indivíduos foram presos.

As operações aconteceram em conjunto com as delegacias de cada município e apoio do 3° Comando de Policiamento de Área (CPA), que cobre a Baixada Fluminense. Em Japeri, durante operação em conjunto com agentes da 63ª DP na atuação de cumprimento de mandados de prisão, ao entrar na comunidade do “Piu Piu” os policiais prenderam duas pessoas que estavam em posse de uma pistola 9mm, um carregador, munições, um rádio transmissor e farto material entorpecente, a ser contabilizado. Uma motocicleta também foi apreendida.