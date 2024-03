A hidroginástica é recomendada para socialização e melhora da força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio - Divulgação / Prefeitura

A hidroginástica é recomendada para socialização e melhora da força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrioDivulgação / Prefeitura

Publicado 28/03/2024 16:54

A Prefeitura de Japeri iniciou na terça (26/03) as inscrições para Hidroginástica Preventiva gratuita destinada a idosos. São 80 vagas oferecidas por meio de parceria entre as secretarias municipais da Pessoa com Deficiência e a de Esportes, Turismo e Lazer.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Secretaria da Pessoa com Deficiência, onde acontecerão as aulas, localizada na Estrada do Daniel, 98, bairro Bonfim, ou ainda pelo formulário da secretaria no link

Para a inscrição é necessário levar identidade, comprovante de residência, CPF e atestado médico de necessidade e aptidão para hidroginástica.

A Hidroginástica é fundamental para promover socialização e aprimorar os aspectos físicos e mentais dos participantes, melhorando a força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio.