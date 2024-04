Empresa ampliou o trajeto entre os bairros Belo Horizonte e Pedra Lisa. Novas rotas estão previstas - Divulgação / redes sociais

Publicado 05/04/2024 11:24

Os moradores de Japeri ganharam um reforço no transporte público. Nesta quinta-feira (04/04) a linha de ônibus que sai do bairro Belo Horizonte via presídio, da empresa Transportes e Turismo Fazeni, começou a passar pelos bairros Centro de Engenheiro Pedreira, São Jorge (Academia da Saúde), Teófilo Cunha, Santa Inês (em frente à prefeitura) e Pedra Lisa.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Trânsito, Transporte, Ordem Urbana e Postura (Semustop), Luiz Henrique, nos próximos dias a linha Queimados X Nova Belém da empresa Fazeni também terá seu trajeto estendido até o bairro Beira-Rio, que atualmente não é servido por nenhum serviço de transporte.

“As mudanças foram pedidas pela Prefeita Fernanda Ontiveros para garantir mais mobilidade urbana para mais pessoas da cidade. E tem mais novidades chegando. Também está prevista a implantação de uma linha de ônibus intermunicipal saindo de Engenheiro Pedreira para a Pavuna, como já acontece atualmente desde dezembro com a linha que sai de Japeri”, disse o secretário da pasta.