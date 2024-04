Cartório atual encontra-se com o atendimento presencial suspenso - Divulgação / Redes sociais

Publicado 04/04/2024 21:17

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) informa que o cartório da 139ª Zona Eleitoral, em Japeri, passará a funcionar em novo local a partir do dia 17 de abril. O atendimento será na Rua Vereador Francisco Costa Filho, s/nº, bairro Santa Inês. Devido às obras em andamento e à logística para a mudança, o cartório atual encontra-se com o atendimento presencial suspenso.

Durante o período de suspensão do atendimento presencial, eleitoras e eleitores podem buscar os serviços do TRE-RJ pelo autoatendimento disponível no site do Tribunal. Quem não conseguir utilizar os serviços on-line, ou quem precisa fazer a coleta biométrica, pode buscar atendimento presencial em qualquer zona eleitoral do estado. O atendimento é realizado nos dias úteis, das 11h às 17h.

O TRE-RJ dispõe de um serviço de atendimento telefônico, o Disque TRE-RJ, que funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 11h às 19h, para tirar dúvidas dos eleitores. Por meio do número (21) 3436-9000 é possível saber como proceder para pagar uma multa, entender os procedimentos para atualização cadastral, assim como consulta ou alteração de domicílio eleitoral e/ou local de votação.