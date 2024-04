Primeiros convocados foram nomeados em fevereiro - Divulgação / Prefeitura

Publicado 03/04/2024 17:25

A Prefeitura de Japeri publicou no Diário Oficial de terça-feira (02/04) a segunda convocação de profissionais que participaram do concurso da Educação, realizado em outubro de 2023. Além de professores, estão sendo convocados assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, orientador pedagógico, psicólogo, psicopedagogo, assistente de creche, cuidadores de alunos com necessidades especiais, entre outros. Lista completa e outras informações no link DO 02042024