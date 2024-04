Nos espaços acontecerão palestras sobre destinação final de resíduos, como agir em casos de alagamentos ou deslizamentos - Divulgação / Prefeitura

Nos espaços acontecerão palestras sobre destinação final de resíduos, como agir em casos de alagamentos ou deslizamentosDivulgação / Prefeitura

Publicado 05/04/2024 21:14

Os moradores de Japeri ganharam nesta sexta-feira (05/04) dois Núcleos de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), um no bairro Chacrinha e outro em Nova Belém. Os dois espaços foram inaugurados pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Os núcleos contarão com o apoio de moradores da comunidade, que serão os responsáveis por cada unidade.

De acordo com a Defesa Civil, o NUPDEC é essencial para o planejamento e execução de medidas em benefício da população, fornecendo informações, planejamento e conscientização. Nos espaços acontecerão palestras sobre destinação final de resíduos, como agir em casos de alagamentos ou deslizamentos, entre outras. Os dois bairros onde foram instalados os NUPDECs estão em áreas vulneráveis e que passaram por inundações.

O Secretário da Pasta, Ziel Pavani, lembrou os episódios que marcaram a cidade e que levou o município ao Estado de Calamidade Pública. "Quero agradecer aos Bombeiros Civis Voluntários que vem ajudando a Defesa Civil nestes tempos de chuva. Passamos noites sem dormir para tentar ajudar a população. Nem sempre a Defesa Civil conseguirá chegar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso, as parcerias têm sido fundamentais para o apoio a população. Agradeço também às equipes das secretarias municipais do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a de Urbanismo e Habitação, que têm participado ativamente das ações neste momento de calamidade”, destacou.

Jonathan Santos de Almeida, responsável pela Unidade de Proteção Comunitária da Chacrinha, expressou sua satisfação em poder oferecer cursos de primeiros socorros, proteção contra incêndios, acidentes domésticos e alagamentos. “Nosso povo merece ter este recurso para adquirir conhecimento, pois muitos sofrem por não saber o que fazer em momentos desafiadores. Agora, os moradores daqui terão acesso a medidas preventivas, sabendo como agir inicialmente antes da chegada da Defesa Civil e dos bombeiros. Isso é de suma importância”, disse o bombeiro civil.

Já em Nova Belém, o Comandante Luiz Fernando Xavier, bombeiro civil, será o responsável pelo Núcleo do bairro. Ele enfatiza que a vida está em primeiro lugar e está determinado a salvar vidas sempre que possível. “A população pode contar comigo, como sempre fez. Estou aqui disposto a dedicar minhas forças para a prevenção e para salvar vidas. Já trabalhei em diversos desastres pelo Brasil e estou aqui para ajudar quem precisar”, explicou.

O vice-prefeito Carlos Januário destacou o trabalho ao lado da prefeita Fernanda Ontiveros. “Estamos lutando para melhorar a vida dos moradores. Japeri foi o primeiro município do Brasil a aderir ao Programa Mais Médicos. Agora, poder presenciar a inauguração do Núcleo, um local estratégico para o enfrentamento de desastres naturais, como alagamentos, fornecendo aos cidadãos as orientações necessárias para agir de forma segura durante enchentes, até a chegada da Defesa Civil e dos Bombeiros, é a prova de que estamos cuidando das pessoas, trabalhando preventivamente e que vamos fazer cada vez mais”, disse.

A moradora Camila dos Santos, 32 anos, residente de Nova Belém, relatou que a assistência da Defesa Civil é sempre essencial, e que ter acesso aos cursos mais próximos é muito importante. “Levo minha filha até Engenheiro Pedreira para ter acesso aos cursos, agora ela poderá fazê-los aqui. Isso é muito bom para nós”, pontuou.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho enviou para os dois núcleos um total de 100 kits de higiene, que foram distribuídos à população.

As inaugurações contaram com a presença dos representantes da Defesa Civil do Rio de Janeiro, Tenente Lilian e Cabo Ramos, que representaram o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Carlos Cunha. “Parabenizo o projeto do NUPDEC e a comunidade que está participando ativamente, se fazendo presente. Quero que saibam que podem contar com a gente. Estamos juntos,” disse a Tenente Lilian.

Também participaram os secretários municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Meire Lucy, de Urbanismo e Habitação, Andreia Brito e, de Assuntos Institucionais, Renilton Brandão.