A nova creche é do modelo padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)Divulgação / Prefeitura

Publicado 11/04/2024 22:21

As mães de Japeri ganharão mais uma creche. No sábado (13/04), às 10h, será inaugurada a Escola Municipal de Educação Infantil Marco Antônio Félix Pereira, no bairro Nova Belém. Serão 120 vagas para alunos de 1 a 3 anos. A iniciativa é da prefeitura.

A nova creche é do modelo padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Recentemente a prefeita Fernanda Ontiveros vistoriou o local antes de marcar a data da entrega e conversou com os professores, cuja maioria são recém concursados. "Tive a oportunidade de fazer um laboratório em 2019, ainda como médica pediatra neonatal, no interior do Ceará. Visitei uma cidade chamada Brejo Santo. Na época eles tinham o quinto melhor IDEB do Brasil. Conheci o sistema de educação deles e o que mais visitei foram as escolas e as creches, no padrão FNDE, fiquei maravilhada”, declarou.

A creche estava com as obras paralisadas desde 2014 e foram retomadas pela atual gestão. “Esta creche é uma grande conquista da nossa gestão. O espaço era um projeto de 2014, que não foi à frente. Foi esquecida por dois governos e quando assumimos estava no esqueleto, totalmente abandonada. O local em uma área nobre ficava cheio de lixo e servindo de moradias para indigentes. Ainda no primeiro ano do mandato, a prefeita foi à Brasília para conseguir a retomada da obra, que já estava como perdida no sistema. E conseguimos junto ao governo federal a liberação dos recursos para a conclusão da construção”, lembrou a secretária municipal de Educação, Caroline Ontiveros

A unidade escolar tem salas de aula, refeitório, berçários, fraldário, banheiros adaptados e um amplo espaço de recreação para atender à comunidade escolar. A diretora da unidade, Débora de Morais Farias Delgado, falou da importância da nova creche para os moradores. "Acompanhei desde o início as obras desta linda unidade no meu bairro. O espaço era um projeto antigo que ficou muito tempo abandonado e a prefeita abraçou a causa. Ela está valorizando a nossa classe e tudo isto vai fazer muita diferença na vida da população. Tive o prazer de acompanhar todo o processo", declarou.



Novos profissionais da rede



A professora Juliana Rayssa, de 33 anos, 23ª colocada na classificação geral do concurso da Educação realizado no município, falou da emoção do novo cargo. " É a primeira vez que tomo posse em um cargo público. O sentimento é de vitória total. Pedi muito a Deus por isto. Tive muito pensamento positivo e aqui, na cidade, vou transmitir o meu conhecimento. É uma responsabilidade muito grande e vou fazer o possível para dar o meu melhor em sala de aula", contou

O assistente de creche Flávio da Silva Rodrigues, 31 anos, segundo colocado na vaga de PcD e 11º na ampla concorrência, também falou da conquista do novo cargo. "Foi uma rotina muito corrida para chegar até aqui. Tenho filhos pequenos, sou atleta paralímpico também, mas não perdi as esperanças, sempre estudei. Conquistei a vaga aqui na cidade e estou muito feliz por essa conquista", declarou o profissional, que tem atrofia do nervo óptico e 30% da visão comprometida.