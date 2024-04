Cerimônia de assinatura aconteceu na Academia da Saúde, ao lado do local onde será construída a nova UBS - Divulgação / Prefeitura

07/04/2024

A prefeita de Japeri, Dra. Fernanda Ontiveros, e a secretária municipal de Urbanismo, Andreia Brito, assinaram neste sábado (06/04) a ordem de serviço que autoriza o início das obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte III no bairro São Jorge, além da reforma da praça da localidade.

A cerimônia de assinatura aconteceu na Academia da Saúde, ao lado do local onde será construída a UBS, no lugar do esqueleto onde seria instalada uma UPA. Em 2002, neste mesmo local, a prefeita e o então Secretário Nacional de Atenção Primária à Saúde, Dr. Rafael Parente, assinaram a Portaria de Habilitação do Município para receber o recurso de mais de R$ 3 milhões.

Para Fernanda Ontiveros, a nova UBS será uma forma de facilitar o acesso dos moradores da região ao sistema de saúde, e a quadra é uma demanda antiga dos moradores. Durante o evento ela lembrou a conversa que teve com o então ministro. "Falei: ministro, o meu povo tem um trauma, porque passa todo dia por um esqueleto abandonado, onde foi gasto mais de 3 milhões e a população não tem um serviço de saúde. Tenho vários vazios sanitários e estou aqui como prefeita na esperança que a população colocou em mim”, lembrou a gestora.

No projeto a UBS terá mais de 200 metros quadrados e abrigará seis consultórios médicos, sendo dois com banheiros, sala de acolhimento, vacinas, consultório odontológico, estacionamento para os funcionários, espaço de recreação para os filhos dos usuários, recuo de faixa para os veículos, sinalização, entre outros. “A UBS foi aprovada no Ministério da Saúde e atende todas as normas técnicas do manual da atenção básica e contará com um padrão diferenciado, com cores aconchegantes, equipamentos modernos e uma equipe médica capacitada para proporcionar um atendimento ainda mais eficiente e completo para a população”, destacou a secretária Andréia Brito.

Já a Praça, localizada na Rua Braulino Penco, será reformada e revitalizada. O investimento veio por meio de emenda parlamentar do ex- Deputado Federal Chico D'Angelo. No local estão previstos brinquedos para crianças, academia ao ar livre, área gourmet com churrasqueira, projeto de paisagismo e jardinagem, além de espaços de convivência com bancos e mesas para que a população possa usufruir de momentos de lazer. Entre as intervenções estão pintura, impermeabilização, construção de rampa de acessibilidade e cobertura completa da praça.

"A quadra será transformada de forma que atenda a população. Atualmente o espaço só possui uma quadra descoberta. A ideia do projeto é atender melhor a população com uma academia ao ar livre, brinquedos para as crianças e uma churrasqueira. É um projeto inédito para os moradores com uma área gourmet. É algo inovador e acredito que a população vai gostar bastante", finalizou a prefeita.

O vice-prefeito Carlos Januário relembrou todo o trabalho realizado pela gestão municipal “Retomamos as obras das creches Sete de Ouro e do Nova Belém, entregamos obras de drenagem e pavimentação, e estamos saindo de 30% para 70% de ruas drenadas pavimentadas”, completou Januário.

O evento também contou com as presenças dos vereadores Ziel Pavani, Cristiano Pingin, do pai da prefeita, Carlos Ontiveros, e demais secretários municipais.