Anúncio foi feito durante reunião dos gestores com mais de 150 profissionais das duas categoriasDivulgação /Prefeitura

Publicado 22/04/2024 18:18

Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias da Prefeitura de Japeri passarão a receber, já no próximo pagamento, o adicional de insalubridade no percentual de 20%, calculado sobre os vencimentos das classes. O anúncio foi feito pela prefeita Fernanda Ontiveros durante reunião dos gestores com os profissionais na Academia da Saúde, no bairro São Jorge, na sexta-feira (19/04). Mais de 150 agentes das duas categorias participaram do encontro.

“Essa é uma luta de mais de sete anos que conseguimos hoje, junto com toda a sociedade e o sindicato da categoria, transformar em realidade para estes trabalhadores. Já realizamos muitas coisas, e vem mais por aí, porque o trabalhador merece ter os seus direitos garantidos. Esta é a segunda vez que a prefeitura atende a categoria. Em agosto de 2022 nosso município foi um dos primeiros da Região Metropolitana do Rio a pagar o reajuste proposto por meio da Emenda Constitucional 120/22, promulgada pelo Congresso Nacional, e que tratava da valorização salarial da categoria. Na ocasião foram utilizados R$641.880, repassados pelo Fundo Nacional da Saúde”, lembrou a prefeita Fernanda Ontiveros.

A diretora regional do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Claudia Marques, destacou que a data se torna um marco para as categorias. "O sindicato vem em uma luta grande para defender os direitos da categoria no município de Japeri, e hoje a gestão deu uma resposta e abriu uma porta de diálogo com representantes das classes. Foram muitos os ganhos na data de hoje, para as duas categorias. Não foi só o cumprimento da lei federal que garantiu a insalubridade, também se abriu espaço para a criação de uma coordenação de agentes comunitários de saúde, com representatividade da classe. É o início de uma nova realidade para os trabalhadores, com a valorização do profissional da ponta que, com certeza, passará a ter um empenho muito maior em atender a população que tanto precisa dessa atuação”, relatou.

As subsecretárias de Atenção Básica, Helen Santos, e de Vigilância em Saúde, Renata Lameira, estiveram na reunião e comemoraram o reconhecimento. As pastas são responsáveis pela administração do trabalho dos profissionais. As duas classes atuam junto às equipes de saúde da família e vigilância epidemiológica.

“Esse reconhecimento resgata a dignidade das classes. Aqui em Japeri, já partilhamos do orgulho de sermos uma das primeiras prefeituras a dar o reajuste salarial e agora os 20% de insalubridade que dá fim à espera da categoria”, relembrou Helen.

“Parabenizo estes profissionais pelo desempenho e esforço para que o objetivo fosse alcançado com êxito. Agora é melhorar mais e mais”, finalizou Renata.

Para a agente Nara Regina, que atua na área central da cidade, o sentimento do trabalho reconhecido é muito emocionante. “Andamos de casa em casa, atendemos com zelo, cuidado e amor. Hoje temos a garantia do nosso direito e sabemos que temos um sindicato que luta e uma gestão que nos reconhece. Estou muito feliz”, disse.