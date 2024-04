Antigo local foi desativado. Atendimento está sendo feito na Estrada Ary Schiavo, 998, loja, bairro Santa Inês - Redes Sociais

Publicado 25/04/2024 12:50

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) informou que o cartório da 139ª Zona Eleitoral, em Japeri, passa a funcionar em novo local, na Estrada Ary Schiavo, 998, loja, bairro Santa Inês. O atendimento, que começou na quarta-feira (24/04), será realizado nos dias úteis, das 11h às 19h até o dia 8 de maio, data do fechamento de cadastro.

O cartório da 139ª Zona Eleitoral também funcionará em regime de plantão na próxima quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, e no sábado (4). Nesses dias, o atendimento será das 12h às 17h.

Eleitoras e eleitores que já têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral podem requerer os serviços do TRE-RJ pelo autoatendimento disponível no site do Tribunal. A data-limite para fazer o requerimento on-line de mudança de domicílio eleitoral, transferência de local de votação ou alteração cadastral também é o dia 8 de maio.

O TRE-RJ dispõe ainda de um serviço de atendimento telefônico, o Disque TRE-RJ, que funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 11h às 19h, para tirar dúvidas de eleitoras e eleitores. Por meio do número (21) 3436-9000 é possível saber como proceder para pagar uma multa, entender os procedimentos para atualização cadastral, assim como para consulta ou alteração de domicílio eleitoral e/ou local de votação.