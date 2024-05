O cantor gospel Tiago Cidade será uma das atrações do primeiro dia da festa - Divulgação

O cantor gospel Tiago Cidade será uma das atrações do primeiro dia da festaDivulgação

Publicado 01/05/2024 20:56

Os cristãos evangélicos, católicos e simpatizantes terão a partir desta quinta-feira (02/05) momentos de muita adoração e louvor a Deus na 25° Cruzada Evangélica Nova Geração. O evento, que vai até sábado (04/05), vai reunir pastores de diversas denominações, cantores e bandas consagradas do mundo gospel, sempre a partir das 18h, no Paço Municipal em frente à Prefeitura.

A Prefeitura de Japeri e a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) estão juntas nessa parceria, que está trazendo o que há de melhor na música de adoração e o que vem sendo cantado nas igrejas. A secretaria Municipal de Cultura espera o mesmo sucesso do ano passado, onde milhares de pessoas compareceram à Praça Wendel Coelho em 2023.

O primeiro dia da festa contará com Tiago Cidade e Eduardo Dutra, ambos com suas bandas, que prometem elevar o nível da adoração . Já na sexta, dia 3, será a vez de Nino César e da Comunidade Evangélica Sarando a Terra Ferida, de Nova Iguaçu, relembrar no palco sucessos como “Deus do Secreto” e “O Novo de Deus”. E para encerrar com chave de ouro, Marine Friesen trará “ Alfa e ômega”, “Não me envergonharei" e “Milagre”. E neste mesmo dia o Ministério de Louvor Apascentar deixará sua marca e adoração.

“Este evento, que nasceu em 1998, já entrou para a pauta cultural da cidade de Japeri e é de grande relevância para o povo de Deus, que não participa do carnaval. “Agora nós temos uma festa que podemos chamar de nossa, onde podemos ouvir ao vivo os melhores nomes da música Gospel. Mas, sobretudo, o nosso maior objetivo sempre foi levar as boas novas para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo e levar esperança para aqueles que a perderam. Aproveito para agradecer à prefeitura que tem sido uma parceira muito importante para a realização deste evento”, disse o coordenador da Cruzada Evangelística Nova Geração, Moisés Saudade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o evento contará com segurança, uma unidade de saúde e ambulâncias. "Todos os nossos eventos contam com segurança reforçada e serviços de saúde. É uma orientação da prefeita Fernanda Ontiveros que ofereçamos entretenimento a todos, mas sem esquecer da segurança. E mais um ano estamos apoiando a Cruzada Evangelística Nova Geração, que aconteceria depois do Carnaval, mas por conta do Estado de Calamidade não aconteceu", contou o secretário de Cultura, Jorge Braga Jr.