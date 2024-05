O programa vai atender a população com vacinação, consultas de clínica médica, cardiologia, pediatria, entre outros - Lucas Alexandre / Prefeitura de Japeri

Publicado 08/05/2024 18:13

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), realizará no próximo sábado (11/05), das 8h às 13h, mais uma edição do Sábado com Mais Saúde. A ação, que acontecerá no Centro de Especialidades, em Engenheiro Pedreira, é voltada para atender a população que não tem a possibilidade de acessar os serviços médicos durante a semana.

Em sua quarta edição, o programa vai atender a população com consultas de clínica médica, cardiologia, pediatria e psiquiatria, além de avaliações, vacinação, testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Nesta edição, o evento terá ainda 40 vagas para exames de ultrassonografia. A realização será por ordem de chegada.

O Programa Sábado com Mais Saúde acontece mensalmente nos dois Centros de Especialidades e na Casa da Mulher. A iniciativa já atendeu mais de 1200 pessoas, segundo dados da prefeitura.