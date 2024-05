A ordem de chamada para o procedimento será de acordo com o cadastro do Sistema Estadual de Regulação. - Lucas Alexandre / Prefeitura de Japeri

A ordem de chamada para o procedimento será de acordo com o cadastro do Sistema Estadual de Regulação.Lucas Alexandre / Prefeitura de Japeri

Publicado 10/05/2024 15:30

O Programa Fila Zero de Cirurgias Eletivas de Japeri deu mais um passo para acabar com a angústia de quem aguarda para realizar exames e procedimentos. Desta vez, a Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), vai zerar a espera pelo exame de colonoscopia. A iniciativa começou na quinta-feira (09/05).

O contato com os pacientes será feito através de ligações telefônicas e da busca ativa em alguns endereços já cadastrados, através dos agentes comunitários de saúde dos territórios. Segundo a coordenadora do Complexo Municipal de Regulação, Letícia Motta, o sistema está com 402 pacientes aguardando pelo exame. “Essa espera chega ao fim com o nosso contato para o agendamento. Por isso é importante que os pacientes estejam com os telefones atualizados e atentos à nossa ligação. Agora é só atender o nosso chamado”, relatou a profissional que conta com uma equipe de cerca de 10 pessoas realizando desde o atendimento ao paciente até a inserção no sistema de regulação estadual e o telefonema para a realização dos procedimentos.

A ordem de chamada para o procedimento é de acordo com o cadastro do Sistema Estadual de Regulação. Os procedimentos acontecem em parceria com o Hospital Rio Saúde, em Duque de Caxias, que vai atender 25 pessoas por semana. Os pacientes serão levados pela frota da Semus e deverão ir com acompanhante. A alta será no mesmo dia.

O exame de colonoscopia é feito para a investigação de alterações ao longo do intestino grosso e no final do intestino delgado. Ele serve para pesquisar pólipos, que são lesões na superfície interna de algum órgão; identificar sangramento nas fezes, assim como para avaliar diarréias persistentes e outras alterações intestinais.

Com o exame de colonoscopia é possível também realizar a retirada de tecido para biópsia e a realização de procedimentos como a polipectomia, que é a retirada de pólipos colorretais, pedaços de carne ou tecido que podem ser benignos ou malignos no intestino ou no reto.

O exame necessita que o paciente realize um preparo que começa com uma dieta livre de alimentos sólidos na véspera do exame. Para limpar o cólon, é preciso o uso de laxante. O procedimento é feito com anestesia e o paciente deve ir acompanhado.