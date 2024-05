A aula, que acontece das 18h às 19h30, teve no primeiro dia mais de 40 participantes - Divulgação / Prefeitura

Moradores de Japeri participaram da aula inaugural de Zumba noturna na Academia da Saúde, no bairro São Jorge. O equipamento iniciou a atividade na quarta-feira (08/05) visando atender as pessoas que não conseguem realizar os exercícios durante a semana por compromissos de trabalho ou afazeres de casa.

Para a coordenadora do espaço, Fabiana Oliveira, poder atender a necessidade da população com a realização de exercícios no período da noite é cumprir mais uma etapa da função a que se propõe a Academia da Saúde. “Nosso papel é realizar a promoção da saúde e a produção do cuidado integrando a rede de Atenção Básica. Mas havia uma parcela da população, aqueles que saem bem cedo para o trabalho ou estão envolvidos com atividades de casa, que acabava não sendo atendida por conflitos de horário. Hoje essa realidade muda. Essa pessoa pode agora realizar uma hora e meia de exercícios e estar integrada às nossas atividades”, disse a gestora.

A aula, que acontece das 18h às 19h30, teve no primeiro dia mais de 40 participantes que, segundo a professora Renata Santana, já estavam na expectativa de aulas noturnas há algum tempo. “Já havia uma demanda, então formulamos a proposta e colocamos no planejamento de 2024. Nossa gestão validou e as inscrições logo foram sendo preenchidas. Esse é um bom horário para quem trabalhou o dia todo e volta pra casa com os estresses do dia a dia, do transporte e das responsabilidades cotidianas. Quando chegaram eu falei: somos só eu, vocês, a música e uma vontade enorme de trocar as energias e relaxar. O resultado foi muita dança, entrosamento e aquela adrenalina que traz a sensação de bem-estar e felicidade”, finalizou.

Quem desejar fazer a inscrição pode ir direto na Academia da Saúde, na Rua Vereador Francisco Costa Filho, São Jorge. O público-alvo é a partir de 15 anos.