Moradores cadastrados estão recebendo o benefício em suas residências. Auxílio é pago em parcela únicaDivulgação / Prefeitura

Publicado 10/05/2024 20:30

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), iniciou na quinta-feira (09/05) a entrega do primeiro lote dos Cartões Recomeçar. São 197 unidades destinadas às pessoas atingidas pelas chuvas de 13 de janeiro. A entrega está sendo realizada na residência dos cadastrados, das 9h às 17h.

O auxílio de R$ 3 mil é pago em parcela única, mas o valor só é disponibilizado para uso após 10 dias do recebimento. O benefício é destinado à compra de materiais de construção, eletrodomésticos da linha branca e móveis.

Os cartões chegaram ao município pelas mãos do Superintendente da Proteção Social Básica, Diogo Bastos e da Coordenadora do Programa Cartão Recomeçar, Mônica Guedes, ambos da Secretaria de Desenvolvimento e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. "Como o nome do Programa diz, o objetivo é dar um recomeço para as famílias vítimas de desastres naturais. Esse benefício é pontual e ajuda a superar os prejuízos causados pelas enchentes, deslizamentos e desabamentos. Por isso, o valor é direcionado para compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos", destacou Diogo Bastos.

O Secretário Municipal de Assistência Social e Trabalho, André Luiz Moura, salientou que a Semast realizou o cadastramento dos moradores através do CRAS e está fazendo o acompanhamento para evitar que pessoas que não tenham o direito comprovado ao cartão usufruam do benefício. “Nosso objetivo é trazer dignidade aos moradores que sofreram com as mazelas ocasionadas pelas enchentes, para que possam comprar, refazer e reconstruir a vida. As listagens do segundo lote com 613 famílias, e terceiro lote com 315, já foram enviadas e estão em análise pelo Governo do Estado, que também se responsabiliza pelo prazo de entrega”, explicou o secretário.

Fim da espera

Claudia Cristina Zanardi de Oliveira, moradora do bairro Mucajá, recebeu com alegria e emoção a entrega do cartão, pois perdeu diversos móveis e eletrodomésticos devido às chuvas. Ela precisou realizar obras de contenção na residência para se proteger da força das chuvas. “Fui obrigada a me adaptar a essa nova realidade difícil. É muito triste trabalhar e lutar para ter os móveis e ver a água levando tudo embora. Tive que fazer obras de emergência na minha casa, mas estava muito ansiosa para comprar minhas coisinhas novas. Esse cartão chegou na hora certa”, disse emocionada.

Compartilhando da mesma emoção, Dagmar Lemos Delfino, também do bairro Mucajá, mostrou as marcas da chuva nas paredes de sua casa, e contou que caiu da escada e bateu com a coluna na quina de um degrau, o que hoje dificulta sua locomoção. "Eu estava esperando a chegada desse cartão. Meu médico recomendou a compra de cama e colchão melhores para eu ter mais conforto na hora de dormir e sentir menos dores na coluna, além de poder comprar material para fazer a obra que minha casa está precisando", disse Dagmar.