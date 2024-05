Grupos de capoeira, bate-bola, jongo, quadrilhas juninas, bloco de carnaval e manifestações culturais africanas e indígenas podem se inscrever na categoria Cultura Popular - Divulgação / Prefeitura

Grupos de capoeira, bate-bola, jongo, quadrilhas juninas, bloco de carnaval e manifestações culturais africanas e indígenas podem se inscrever na categoria Cultura PopularDivulgação / Prefeitura

Publicado 21/05/2024 18:09

Atenção artistas de Japeri. Está aberto o credenciamento do edital de artes diversas para participação em eventos promovidos pela Prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o formulário de credenciamento fica aberto continuamente, mas para garantir a participação nos eventos de junho é necessário se inscrever até 27 de maio.Serão permitidas para este edital as seguintes categorias artísticas: Dança, que inclui apresentações individuais, em dupla e em grupo; Circo, com suas performances solo, em dupla e em grupo; Teatro, abrangendo desde cenas curtas até espetáculos completos; e Cultura Popular, que celebra as tradições do Brasil com bloco de carnaval, grupos de bate-bola, quadrilhas juninas, capoeira, jongo e manifestações culturais africanas e indígenas.Podem participar do edital pessoas jurídicas que estejam previamente cadastradas no Cadastro de Agentes Culturais do Município de Japeri. Dúvidas e mais informações pelo e-mail credenciamentoartesdiversas@gmail.comOs interessados podem acompanhar todos os projetos em execução promovidos pela prefeitura, como eventos, workshops e oportunidades culturais, pelas redes sociais da Secretaria Municipal da Cultura @culturajaperi ou pelo site www.culturajaperi.rj.gov.br