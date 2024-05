Programa é aberto para todas as idades, com diversas atividades - Divulgação/Prefeitura

Publicado 17/05/2024 13:21

Vôlei, balé, zumba e futsal. Estas são algumas das atividades que os moradores japerienses estão aproveitando com o Programa Esporte em Movimento. A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer (SEMETULER), realiza atividades esportivas e de lazer nos bairros Nova Belém, Mucajá, São Jorge e Alecrim. As inscrições ainda estão abertas e devem ser feitas pelo WhatsApp (21) 97463-1267.

“A realização de atividades físicas é de suma importância para a saúde e qualidade de vida dos moradores de Japeri, e são especialmente benéficas para crianças, jovens e idosos. Por meio delas, é possível promover o desenvolvimento físico, melhorar a postura corporal e fomentar a capacidade de socialização e intelectual das crianças. Essas atividades também ajudam a reduzir o tempo de tela, que hoje é uma grande problemática entre as crianças. Além de diminuir o estresse e os sintomas de ansiedade", destaca o Secretário Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, Francisco Duarte,

No centro de Japeri, na quadra de Nova Belém, são oferecidas aulas de Ginástica Artística todas as quartas às 18h30. Há também aulas de Step, às terças e sextas, a partir das 7h; funcional às terças, quintas e sextas, às 8h; zumba às segundas e quartas, às 7h; pilates às segundas e quintas às 7h; balé às terças e quintas,às 9h e às 14h; Aerohit às quintas, às 7h; futsal às segundas e quintas, às 10h e às 14h; cheerleader às segundas e sextas, às 18h30; e atletismo às segundas, quartas e sextas, às 14h.

Já em Engenheiro Pedreira, na quadra do Alecrim, são realizados treinos funcionais às segundas, quartas e sextas, às 7h. Na quadra do São Jorge, também às segundas, quartas e sextas, às 8h. Na quadra do Mucajá, os moradores podem se inscrever para o vôlei, com aulas às segundas e quartas, às 8h; terças, às 14h; e sextas, às 9h. Pilates acontece às terças e quintas a partir das 7h. Handebol é às terças, às 15h; funcional, às terças e quintas, às 8h; zumba, às sextas; balé, às quartas e sextas, às 9h e às 14h; jazz, às quartas e sextas, às 10h e às 15h. Futsal é às segundas, quartas e sextas, às 15h30; e às terças e quintas, às 9h. O Basquete é às segundas, quartas e sextas, às 14h.

Bianca Carina, mãe da aluna de balé, Lohanny Carolyne (11) e de Lohan Oliveira (17), que faz futsal, salienta que o programa é muito importante para o aprendizado e desenvolvimento dos filhos. “Meus filhos gostam muito das aulas. Acho bom que estão ocupando o tempo deles e assim não ficam o tempo todo no celular. Eu venho com eles e vejo que aprendem e se divertem bastante”, disse Bianca.

A professora de balé, Dayanne de Azevedo, reforça que a dança ajuda na disciplina, na consciência corporal e na timidez. “As crianças chegam aqui muito tímidas, e aos poucos vão se soltando, fazendo amizades e aprendendo balé. Fico muito feliz vendo esse esforço e avanço delas”, comemorou Dayanne.