Novo acordo foi assinado entre a Prefeitura de Japeri e a Firjan/Senai, possibilitando a oferta de 280 vagas em diversos cursos de qualificação profissionalDivulgação / Prefeitura

Publicado 22/05/2024 00:28





Estão abertas em Japeri as inscrições para cursos profissionalizantes de Assistente Administrativo e de Operações em Logística. As duas oportunidades são fruto de renovação de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Semdic), e a Firjan/Senai. O novo documento foi assinado na segunda-feira (20/05), possibilitando a oferta de 280 vagas em diversos cursos de qualificação profissional.Os interessados no curso de Assistente Administrativo devem preencher os seguintes requisitos: Idade mínima de 16 anos, Ensino Fundamental Completo, residir no município e, se for menor de 18 anos, precisa estar acompanhado pelo responsável legal no ato da matrícula. As inscrições podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKUOaj1EenT79hdT6zq7CB23DrqmdBZ6v6qIsDZNoyPOQZqw/viewform Já para o curso de Assistente de Operações em Logística os requisitos são: Idade Mínima de 18 anos, também é necessário residir no município e ter cursado até o 7º ano do Ensino Fundamental. Inscrições pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddNAkl4DEX9r6pOQthRQ446sD1CwNCvEw2jB6rZXybx_LWhw/viewform

Com a renovação da parceria também serão oferecidos cursos de Eletricista de Automóveis, Mecânico de Manutenção, Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Eletricista de Obras e Mecânico de Motores Ciclo Otto, mas as inscrições ainda não têm prazo definido.



O documento para renovação da parceria foi assinado pela Prefeita Dra. Fernanda Ontiveros, pela Coordenadora de Educação Profissional do polo Senai de Nova Iguaçu, Denize Martins, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Luciano Terra.



“Esta parceria representa uma janela de oportunidades, ampliando a capacitação da população, especialmente dos jovens, mas também dos adultos interessados em desenvolver novas habilidades profissionais. Nosso objetivo é integrá-los ao mercado de trabalho o mais rapidamente possível, proporcionando-lhes oportunidades que promovam emprego e renda. Como sempre afirmo, nosso governo é um governo de oportunidades”, afirmou Dra. Fernanda.



A parceria já formou mais de 200 alunos nos cursos de assistente administrativo, operador de logística e eletricista predial. Em Produção Industrial 70 alunos concluíram o curso.



Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Luciano Terra, a qualificação profissional é a chave para reduzir o desemprego no município. “A falta de pessoas qualificadas sempre foi um desafio, mesmo com a presença de empresas. Com a oferta desses cursos profissionalizantes já observamos resultados positivos: muitos dos formados no ano passado estão empregados. Estes novos cursos vão continuar formando trabalhadores capacitados para as vagas disponíveis nas indústrias locais”, disse.



Também participaram da reunião de assinatura para renovação do acordo o consultor de projetos da Firjan, Washington Luiz Alves da Cruz, e o Técnico de Educação, Lucimar Lima.