Técnicos adquiriram uma compreensão aprofundada da operação de drones, incluindo as perspectivas legais e regulatórias - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Técnicos adquiriram uma compreensão aprofundada da operação de drones, incluindo as perspectivas legais e regulatóriasDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 27/05/2024 18:29

Agentes da Defesa Civil de Japeri participaram do Curso de Sustentabilidade Territorial: Fundamentos Operacionais em Geoprocessamento com Apoio de Drones, promovido pela Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ). A conclusão da capacitação aconteceu no sábado (25/05). A parceria com a Prefeitura de Japeri visava a antecipação a possíveis eventos climáticos adversos e a capacidade de lidar com tais situações de forma eficaz.

Os agentes Luciana Siqueira da Silva, Júlio de Souza Leonardo, Mateus da Silva Cruz e Jaqueline Silva de Souza, durante os três meses de duração do curso, expandiram seus conhecimentos técnicos e adquiriram uma compreensão aprofundada da operação de drones, incluindo as perspectivas legais e regulatórias. Além disso, receberam instruções sobre normas de segurança para prevenir acidentes e promover uma operação responsável.

O Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, Paulo Roberto Delgado, destacou a importância do curso na preparação para elaboração dos trabalhos e no monitoramento das áreas de risco. "Foi um curso bastante proveitoso. O drone é uma ferramenta indispensável para auxiliar nas atividades da Secretaria", afirmou o Secretário.

Júlio de Souza Leonardo expressou sua gratidão por ter tido a oportunidade de participar da formação. “Realizar este curso de geoprocessamento com uso de drones veio para enriquecer meu conhecimento profissional. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os responsáveis por me concederem essa chance de ampliar meus conhecimentos e habilidades", disse Júlio.