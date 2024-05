Drogas e rádios transmissores foram apreendidos, além de caderno com anotações - Divulgação / 24º BPM

Publicado 28/05/2024 23:23

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar realizaram nesta terça-feira (28/05) uma operação de patrulhamento na comunidade Lagoa do Sapo, em Japeri. Durante a operação quatro pessoas foram detidas, sendo dois menores, que estavam de posse de material entorpecente, três rádios transmissores com base, além de um caderno com anotações da venda de drogas.

Na operação policial também foram removidas barricadas que dificultavam o direito de ir e vir dos moradores e impediam o acesso de serviços públicos, como a coleta de lixo e a passagem de ambulâncias. Além disso, foram destruídos abrigos usados como pontos de venda de drogas no interior da comunidade.

A ação contou com o apoio do 3° Comando de Policiamento de Área (CPA), que cobre a Baixada Fluminense. O caso foi registrado na 63ª DP.