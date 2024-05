Evento também serviu como uma vitrine para novos talentos - Divulgação /Prefeitura de Japeri

Publicado 27/05/2024 20:13

Atletas de diversas categorias e faixas etárias participaram, no domingo (26/05), da 1ª Copa Japeri de Jiu-Jitsu. O evento, que aconteceu na Quadra de Nova Belém, foi promovido pelo Centro de Treinamento Raphael Vieira com o apoio da Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (SEMETULER).

Com um total de 72 lutas consecutivas, a Copa destacou a força da modalidade no município, além de proporcionar um espetáculo de habilidades e técnicas para os espectadores presentes. Cada combate foi uma demonstração de dedicação, estratégia e resistência, características essenciais no Jiu-Jitsu. O evento também serviu como uma vitrine para novos talentos, muitos dos quais subiram ao tatame com a esperança de conquistar o pódio e se destacar no cenário esportivo. Jovens promessas e veteranos experientes mostraram o seu melhor.

O secretário municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Francisco Duarte, comemorou a realização do evento no município, considerando-o um passo importante no desenvolvimento esportivo de Japeri.

“Japeri é um celeiro de campeões. Temos muitos lutadores talentosos aqui, e outros que estão pelo Brasil afora levando o nome da cidade.. Hoje, alguns dos atletas beneficiados pelo Bolsa Atleta Japeri competiram, e esperamos que essa jornada de sucesso continue a inspirar outros atletas japerienses. A expectativa é que essa primeira edição da Copa seja apenas o início de uma série de competições que continuarão a incentivar a prática do esporte no município e a revelar novos campeões”, concluiu o secretário.

Além das competições, a 1ª Copa Japeri de Jiu-Jitsu também promoveu a integração social e evidenciou o poder do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento pessoal. A presença de familiares e amigos dos competidores contribuiu para criar um clima de apoio e celebração.

Programa Bolsa Atleta

Os esportistas de Japeri usufruem do ‘Bolsa Atleta Japeri’, que oferece incentivo financeiro arcado pela Prefeitura de Japeri, através da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer (Semetuler). O Programa ajuda a cobrir custos de viagens para jogos e competições, alimentação, suplementação alimentar, vestuário específico, taxas de competições, pagamento de prestadores de serviços relacionados à modalidade praticada e execução do plano de treinamento de competições.