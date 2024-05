Primeira Roda de Conversa do Projeto de Acolhimento Cuidando de Quem Cuida aconteceu em março - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 27/05/2024 19:57

‘Conversa com Mães Atípicas”, este será o tema da “3ª Roda de Conversa: cuidando de quem cuida!’, em comemoração ao mês das mães em Japeri. O encontro acontecerá na terça-feira, (28), às 13h, no auditório do Centro Municipal de Especialidades, na Avenida Tancredo Neves, 634-636 – Mucajá, Engenheiro Pedreira.

O projeto Roda de Conversa: cuidando de quem cuida!’ é realizado pela Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com execução da equipe técnica e administrativa do Centro de Reabilitação Infantil (Cri). O evento faz parte do Projeto de Acolhimento da instituição e leva orientação psicológica, encaminhamentos e cuidados assistenciais para os responsáveis das crianças e adolescentes assistidos.

Para quem não conhece a expressão, "Mães atípicas" são mulheres que têm filhos neuroatípicos, ou seja, com alguma deficiência física ou intelectual. De acordo com a prefeitura, a Roda de Conversa do mês de maio será uma homenagem a essas mães em especial, que desempenham um papel excepcional no cuidado, na atenção e na busca de melhores condições de tratamento para seus filhos.