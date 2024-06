O espetáculo "CONSTITUIÇÃO: O ovo ou a galinha" está em exibição até 23 de junho - Divulgação

O espetáculo "CONSTITUIÇÃO: O ovo ou a galinha" está em cartaz no Teatro Sesc em Copacabana, trazendo uma forte presença de talentos de Japeri. A direção artística é assinada por Juliana França, também residente do município.

O elenco conta com cinco atrizes da cidade: Carol França, Emíli Lemos, Marilene Oliveira, e Nil Mendonça, além de Débora Crusy. A representatividade de Japeri no espetáculo se estende também aos bastidores, com Patrick Lima responsável pelas redes sociais.

Escrito por Cecília Ripoll, "CONSTITUIÇÃO: O ovo ou a galinha" está em exibição até 23 de junho. A peça se desenrola a partir de uma simples cerca que separa terrenos vizinhos. De um lado, um microempreendedor espera ansiosamente sua galinha, prometida por um anúncio que garante mais de um ovo por dia. Quando a galinha finalmente chega e começa a botar ovos, surge um dilema: os ovos estão sempre no terreno do vizinho. A questão que se impõe é: de quem são os ovos, do dono da galinha ou do dono do terreno onde os ovos são postos?

A peça envolve uma série de personagens – a vizinha, a advogada, a dona do bar, o ovo, a galinha, e até a própria cerca entre os terrenos – que entram na discussão, cada um trazendo seu ponto de vista. "CONSTITUIÇÃO: O ovo ou a galinha" é uma peça-debate-arena que, com humor, coloca a Constituição Brasileira no centro das discussões, transformando questões legais em uma conversa popular e calorosa.

O Teatro Sesc fica na rua Domingos Ferreira, 160, em Copacabana.