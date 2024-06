Calendário de atividades também conta com palestras, doação de mudas, cadastro para coleta seletiva, reciclagem, entre outras - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Calendário de atividades também conta com palestras, doação de mudas, cadastro para coleta seletiva, reciclagem, entre outrasDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 03/06/2024 23:23

A programação da Semana do Meio Ambiente começou em Japeri com diversas ações educativas para diferentes públicos. O calendário de atividades conta com palestras, doação de mudas, cadastro para coleta seletiva, palestra sobre “Restauração da Terra”, reciclagem itinerante, visita guiada para a Estação de Tratamento de Água Rio D’ouro, além de trilha ecológica para o Pico da Coragem. As ações fazem parte das comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de junho.



A abertura do evento, nesta segunda-feira, 3, aconteceu nas Praças Vereador Wendel Coelho e Leni Ferreira, onde foram realizados a distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica, de panfletos de educação ambiental e cadastro para coleta seletiva. O objetivo do evento é promover a ampliação da consciência e educação ambiental da população com foco na preservação da biodiversidade e conservação dos recursos naturais.



A iniciativa da Prefeitura Municipal de Japeri, por meio da Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem uma novidade nesta edição: a vacinação antirrábica, realizada pela subsecretaria de Vigilância e Saúde. No total foram disponibilizados cerca de 500 imunizantes destinados a cães e gatos com idade a partir de 3 meses de idade, inclusive animais que tenham passado por castração recentemente.



Segundo o titular da pasta de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Matheus Santos, a iniciativa visa conscientizar a população para as questões ambientais. “Essas ações da semana do meio ambiente possibilitam o conhecimento, e ao mesmo tempo reforçam o zelo com o meio ambiente que visa proteger e preservar a natureza como um todo. Serão cinco dias de muitas atividades para todos os públicos, que incluem também os alunos da nossa rede municipal”, declarou.



População atendida



Durante o evento, as equipes da Semades estiveram presentes para dar orientações sobre o plantio e conservação das espécies. No local também foram distribuídas mudas nativas da mata atlântica, como Jacarandá Roxo, Burra Leiteira, Araçá do Campo e Castanha da Praia, além de cebolinha, morango, boldo e melhoral.



A aposentada Neli Maria Pires Monteiro, de 63 anos, passou pela praça e adquiriu uma muda de hortaliça. “Fiquei sabendo da mobilização da semana do meio ambiente agora. Aproveitei e peguei uma muda de cebolinha para plantar em casa”, disse a moradora do Jardim Willys.



Quem também levou duas mudas para casa foi a moradora do Guandu, Emi Franklin. “Peguei mudas de Jacarandá e castanheira para colocar no meu sítio. Tenho um espaço de mais de 6 mil metros quadrados”, disse.

Já a estudante Milena Domingues Paixão, de 23 anos, levou sua cadela para tomar a vacina antirrábica. “Olhei a postagem no Instagram e trouxe minha cachorra de três anos para tomar a vacina. Falei até com os meus vizinhos sobre a ação”, declarou.



Confira a programação para os próximos dias:



Dia 04/06

Reciclagem Itinerante: edição especial da semana do Meio Ambiente

Local: Escola Municipal Pedra Lisa

Horário: 10h às 14h



Dia 05/06

Passeio na Estação de Tratamento de Água Rio D’ouro, com alunos da rede municipal

Local: Estação de Tratamento de Água Rio D’ouro

Horário: 13h às 16h



Dia 06/06

Palestra sobre “Restauração da Terra”, desertificação e resiliência á seca”, com plantio de árvores com alunos do CIEP 401

Local: CIEP 401

Horário: 08 às 10h



Dia 07/06

Trilha Ecológica na APA Pico da Coragem

Local de encontro: praça do Colégio Municipal Ary Schiavo

Horário: 7h30 às 13h